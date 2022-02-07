Klimacılar Odası Başkanı Ahmet Yıldız'dan fırsatçılara "Ahilik" hatırlatması

Klimacılar Odası Başkanı Ahmet Yıldız, ekonomik sorunların tüm esnafı olumsuz etkilediğini bunu fırsata çevirmenin iş ahlakıyla bağdaşmayacağını belirterek,“Para her şeyin önüne geçmemeli. Fırsat düşkünlüğü yapmaya lüzum yok. Ahilik ön planda olmalı”dedi.

Ankara Klimacılar Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Ahmet Yıldız, ekonomik sorunların tüm esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, krizi fırsata çevirmenin iş ahlakıyla bağdaşmadığını kaydetti. Yıldız, “Fırsat düşkünlüğü yapmaya lüzum yok. Para her şeyin önüne geçmemeli. Ahilik ön planda tutulmalı. Fırsatlar değil iyilikler öne çıkmalı” dedi.

TÜM ESNAF ETKİLENDİ

Yıldız, ekonomik sorunların tüm esnafı aynı derecede etkilediğine değinerek, dövizin dalgalı seyretmesinin birçok sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyledi. Yıldız, “Fiyat istiyoruz, fiyat veren olmuyor. Para gönderiyoruz malımız gelmiyor. Dövizin dalgalı seyrettiği zamanlarda baya bir sıkıntı çektik. Döviz üzerinden fiyat verilen mallarda dövize bağlı kalınmadı. Malzeme fiyatları döviz kurunun üzerinde seyretti” dedi.

FIRSAT DÜŞKÜNLÜĞÜNE LÜZUM YOK

Dövizin dalgalı seyretmesini fırsata çevirenler olduğunu kaydeden Yıldız, “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de bu krizi fırsata çevirenler oldu. Krizi fırsata çevirmek iş ahlakına uygun değil. Herkesin durumu belli. Herkes taşın altına eline koyacak, birbirine yardımcı olacak. Fırsat düşkünlüğü yapmaya lüzum yok. Dürüst esnaflık yapanlar maalesef azaldı” diye konuştu.

AHİLİK ÖN PLANDA OLMALI

Yaşanılan süreci fırsatçılık yapmadan atlatmak gerektiğine değinen Yıldız, “Esnaf fırsatçılık yaparsa, kısa vadede kâr ettiğini sanır ama uzun vadede zarar eder. Esnaf böyle durumlarda kâr payını sabit tutmalı. Bizlerin geçici müşterisi olmuyor, müşterilerimiz genelde daimi oluyor. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Fırsatları değil iyilikleri ön plana almalıyız. Ahilik kavramının önemini kavramalıyız” dedi.

PARA HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Esnafın birbirine de sahip çıkması gerektiğine işaret eden Yıldız, “Esnaf birbirine güvenmeli, ahilik kavramını iyi özümsemeli. Para her şeyin önüne geçmemeli. Sektördeki meslek büyüklerine sahip çıkılmalı. İyilik ön planda tutulmalı ve değerlerimiz korunmalı. Maalesef günümüzde bu kavramlar pek değer görmüyor” dedi.

CİHAZ BAKIMLARI AKSATILMAMALI

Buzdolabı ve klimaların belirli periyotlarla bakıma alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Her üründe olduğu gibi soğutma cihazlarına da belirli aralıklarla bakım yapılmalı. Vatandaşlar cihazlar arıza verene kadar bakımdan uzak duruyorlar. Bu da cihazların daha çok masraf çıkarmasına sebep veriyor. Bakım maliyetinden kaçayım derken üç katı daha fazla masraf çıkabiliyor. Bu yüzden bakım sürekli yapılmalı ve cihazların ömürleri uzatılmalı.”

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

“Bakım yapılan cihaz enerji tasarrufu sağlar. Hane bütçesine katkı sağlar. Bakım yaptırırken de ehil ellerde olmasına özen gösterilmeli. Oda olarak bizlere birçok şikâyetler geliyor. Oda kaydı olmayan tamircilerde bakım ve onarım yaptıranlar mağduriyet yaşıyor. Bu yüzden vatandaşlar oda kaydı olup olmamasına muhakkak dikkat etsinler. Bakım için insanlar buzdolabını tamirciye veriyor. Aradan bir ay geçiyor ortada ne buzdolabı var ne tamirci var. Bu tarz mağduriyetler yaşanabiliyor. Müşteriler bilinçli olmalı” şeklinde konuştu.

ARA ELEMAN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yetiştirecek çırak bulamadıklarını hatırlatan Yıldız, “Uzun uğraşlarımız sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve ara eleman sorununa el attı. Zorunlu eğitim ara eleman eksikliğine neden oluyordu. Bu konuyla ilgili bir düzenleme geldi. Bu düzenleme bizleri sevindirdi. Burada hem işveren hem öğrenciler kârlı çıkacak. Hem de sektörlerin ara eleman ihtiyaçları karşılanacak” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA