Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, vatandaşları korsan tamircilere karşı uyardı

Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, son günlerde vatandaşların beyaz eşya, klima ve kombi tamirinde korsan tamirciler tarafından mağdur edildiğini belirterek, “İş yaptırdığınız esnafın oda üyeliğin muhakkak sorgulatın” dedi.

Ankara Klimacılar ve Soğutmacılar Esnaf Odası Başkanı Necdet Çerkeşli gazetemize konuştu. Çerkeşli, Başkent’te korsan tamircilerden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek, “Vatandaşlarımızın korsan tamircilerden dolayı ağzı çok yanıyor. İnternet üzerinden kendilerini yetkili servis diye tanıtan korsan tamircilere dikkat etsinler. Oda üyeliğini sorgulasınlar. Odamızdan bu konu hakkında 7/24 bilgi alabilirler” dedi.

MAĞDURİYETE SEBEP OLUYORLAR

Çerkeşli, Ankara’da birçok vatandaşın korsan tamirciler tarafından mağdur edildiğini, bunun önüne geçmek için bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi. Çerkeşli, “Vatandaşlarımızın korsan tamircilerden dolayı ağzı çok yanıyor. Biz bunu engellemek istiyoruz. İnternet üzerinden kendilerini yetkili servis diye tanıtan korsan tamircilere dikkat etsinler. Birçoğu odaya kayıtlı değil ve korsan olarak çalışıyor” dedi.

FAHİŞ FİYAT ÇIKARIYORLAR

Korsan tamircilerin fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çeken Çerkeşli, “Korsan tamirciler çok fahiş fiyatlara iş yapıyorlar. Örneğin bir cihazın sadece filtresi değişecek ise korsan tamirciler onun yanında birçok malzemeyi de değiştirmeleri gerektiğini söylüyor ve ortaya fahiş ücretler çıkarıyorlar. Vatandaşta mağdur oluyor ve bize şikâyette bulunuyor. Biz odaya üye olmayan esnafa müdahale de bulunamıyoruz. Odaya üye ise yaptırım uygulayabiliyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız iş yaptırdıkları esnafın oda üyeliğini sorgulasınlar” şeklinde konuştu.

KAYIT SORGULASINLAR

Çerkeşli, odaya kayıtlı esnafa vatandaşların odanın internet sitesinden ulaşabileceklerini belirterek “Vatandaşlarımız odamızın internet sitesine girerek odamıza üye olan esnafa ulaşabilirler. Ben Başkan olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetinizdeyim. Her zaman beni arayabilirler ve destek alabilirler. Her konuda desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

KORSANIN ÖNÜNE GEÇECEKLER

“Vatandaşların mağdur olmaması için üyelerimize iş güvenliği yeleği yaptıracağız. Üstlerinde ‘Ankara Klimacılar Ve Soğutmacılar Odası yetkili üyesidir’ diye yazı yazacağız” diyen Çerkeşli, “Aynı zamanda korsanı engellemek için 24 ilçe belediyesine, Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına yazı yazdık. Odamıza kayıtlı olmayan üyelerin denetlenerek tarafımıza bildirilmesi ve kayıt altına alınması için talepte bulunduk” dedi.

550 ÜYESİ BULUNUYOR

Oda hakkında da bilgi veren Çerkeşli, “Odamız 1968 yılında kuruldu. Toplam 550 üyesi var. Odamıza kayıtlı esnaflarımız beyaz eşya, klima ve kombi tamircileri olarak faaliyet gösteriyor. Nace kodlarından ve zamanında yapılan yanlışlıklardan dolayı oda üyemiz 550’de sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı oda olarak serzenişteyiz çünkü giderimiz çok fazla, gelirimiz çok az. Üye aidatından başka odamızın bir geliri olmadığından dolayı faaliyet alanında kendimizi gösteremiyoruz. Bu sayının 4 bini aşması gerekiyor” diye konuştu.

​​​​​​​Emrah Özcan/İLKSAYFA