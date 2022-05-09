  • BIST 2.465,71
  • Altın 902.879
  • Dolar 15.0997
  • Euro 15.9653
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, vatandaşları korsan tamircilere karşı uyardı

Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, son günlerde vatandaşların beyaz eşya, klima ve kombi tamirinde korsan tamirciler tarafından mağdur edildiğini belirterek, “İş yaptırdığınız esnafın oda üyeliğin muhakkak sorgulatın” dedi.
Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, vatandaşları korsan tamircilere karşı uyardı

Ankara Klimacılar ve Soğutmacılar Esnaf Odası Başkanı Necdet Çerkeşli gazetemize konuştu. Çerkeşli, Başkent’te korsan tamircilerden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek, “Vatandaşlarımızın korsan tamircilerden dolayı ağzı çok yanıyor. İnternet üzerinden kendilerini yetkili servis diye tanıtan korsan tamircilere dikkat etsinler. Oda üyeliğini sorgulasınlar. Odamızdan bu konu hakkında 7/24 bilgi alabilirler” dedi.

1652086505632.jpeg

MAĞDURİYETE SEBEP OLUYORLAR
Çerkeşli, Ankara’da birçok vatandaşın korsan tamirciler tarafından mağdur edildiğini, bunun önüne geçmek için bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi. Çerkeşli, “Vatandaşlarımızın korsan tamircilerden dolayı ağzı çok yanıyor. Biz bunu engellemek istiyoruz. İnternet üzerinden kendilerini yetkili servis diye tanıtan korsan tamircilere dikkat etsinler. Birçoğu odaya kayıtlı değil ve korsan olarak çalışıyor” dedi.

FAHİŞ FİYAT ÇIKARIYORLAR
Korsan tamircilerin fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çeken Çerkeşli, “Korsan tamirciler çok fahiş fiyatlara iş yapıyorlar. Örneğin bir cihazın sadece filtresi değişecek ise korsan tamirciler onun yanında birçok malzemeyi de değiştirmeleri gerektiğini söylüyor ve ortaya fahiş ücretler çıkarıyorlar. Vatandaşta mağdur oluyor ve bize şikâyette bulunuyor. Biz odaya üye olmayan esnafa müdahale de bulunamıyoruz.  Odaya üye ise yaptırım uygulayabiliyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız iş yaptırdıkları esnafın oda üyeliğini sorgulasınlar” şeklinde konuştu.

KAYIT SORGULASINLAR
Çerkeşli, odaya kayıtlı esnafa vatandaşların odanın internet sitesinden ulaşabileceklerini belirterek “Vatandaşlarımız odamızın internet sitesine girerek odamıza üye olan esnafa ulaşabilirler. Ben Başkan olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetinizdeyim. Her zaman beni arayabilirler ve destek alabilirler. Her konuda desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

KORSANIN ÖNÜNE GEÇECEKLER
“Vatandaşların mağdur olmaması için üyelerimize iş güvenliği yeleği yaptıracağız. Üstlerinde ‘Ankara Klimacılar Ve Soğutmacılar Odası yetkili üyesidir’ diye yazı yazacağız” diyen Çerkeşli, “Aynı zamanda korsanı engellemek için 24 ilçe belediyesine, Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına yazı yazdık. Odamıza kayıtlı olmayan üyelerin denetlenerek tarafımıza bildirilmesi ve kayıt altına alınması için talepte bulunduk” dedi.

550 ÜYESİ BULUNUYOR
Oda hakkında da bilgi veren Çerkeşli, “Odamız 1968 yılında kuruldu. Toplam 550 üyesi var. Odamıza kayıtlı esnaflarımız beyaz eşya, klima ve kombi tamircileri olarak faaliyet gösteriyor. Nace kodlarından  ve zamanında yapılan yanlışlıklardan dolayı oda üyemiz 550’de sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı oda olarak serzenişteyiz çünkü giderimiz çok fazla, gelirimiz çok az. Üye aidatından başka odamızın bir geliri olmadığından dolayı faaliyet alanında kendimizi gösteremiyoruz. Bu sayının 4 bini aşması gerekiyor” diye konuştu.

​​​​​​​Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 9 Mayıs 2022 - ASKİ09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 9 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:24
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın çalışanlarının anneler gününü kutladı09 Mayıs 2022 Pazartesi 05:03
  • Küresel Isınmanın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?09 Mayıs 2022 Pazartesi 04:02
  • Ankara keçisi üreticilerine verilen destek yüzde 100 arttı09 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
  • Mutlak Fikre Nispet Yolu; Büyük Doğu09 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02
  • ABB'de 2 bin 605 ihale canlı yayınlandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 01:03
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göçmenlerle ilgili anısını paylaştı07 Mayıs 2022 Cumartesi 05:05
  • Ahmet Cevat Etimesgut’ta!07 Mayıs 2022 Cumartesi 04:04
  • Başkent'in elektrikli bisikletleri test ediliyor07 Mayıs 2022 Cumartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti