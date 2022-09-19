Koç, “Yozgat’ın kültürünü, tarihini, geleneklerini Ankara’da yaşatacağız”

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Ankara Kadın Kolları Başkanı Gülümser Gürsu, 2022-2023 yılı sezon açılışında bu sezondan başarı istediklerini belirtti. Gürsu, “Yaşı kaç olursa olsun, yurdumun bütün kadınlarının hayatlarına dokunacağız” dedi.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Ankara Kadın Kolları Başkanı Gülümser Gürsu, genel merkez binası önünde dernek üyeleriyle bir araya gelerek 2022-2023 yılı sezon açılışını gerçekleştirdi. Yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Gürsu, “Bu sezondan ilk önce başarı bekliyorum. Bütün STK’larına kucak açmak, onlarla el birliğiyle yürümek ve başarı elde etmek. Bunların yanında neresi olursa olsun, yurdumun bütün kadınlarının hayatlarına dokunmak istiyorum. Yaşı kaç olursa olsun, hepsine dokunmak, hepsinin yanında olmak, hepsinin de yanımda olmasını istiyorum. Yeni sezonumuz her birimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



“YURDUMUN BÜTÜN KADINLARINA…”

Gürsu, Ben Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda federasyonun Ankara Kadın Kolları Başkanıyım. Bu sezondan çok güzel şeyler bekliyorum. Başarı bekliyorum. Bütün STK’larına kucak açmak, onlarla el birliğiyle yürümek ve başarı elde etmek. Bunların yanında neresi olursa olsun, yurdumun bütün hanımlarına dokunmak istiyorum. Yaşı kaç olursa olsun, hepsine dokunmak, hepsinin yanında olmak, hepsinin de yanımda olmasını istiyorum.



HER KOŞULDA YAN YANA

Federasyona gelerek üye olan kişilerin dernekten beklentilerine de değinen Gürsu, “Buraya gelen kişilerin buradan bekledikleri her zaman onlara kol kanat germem, her konuda onların maddi manevi yanında olmam, acılarında-tatlarında, iyi günlerinde, kötü günlerinde onların yanında olmam. Benden bunu bekliyorlar” ifadelerini kullandı.



YOZGAT’A AİT NE VARSA UYGULANIYOR

Dernek içerisinde yapılan faaliyetlere de değinen Gürsu, “Bizler bu dernekte kadın kolları olarak, okullara geziler düzenliyoruz. Çocukların gönüllerini alıyoruz, onlara dokunuyoruz. Mağdur ailelere giderek gerekli yardımlarda bulunuyoruz. Yaşlı bakım evlerine giderek yaşlıları ziyaret ediyoruz, gönüllerini alıyoruz. Kadınlar olarak önemli gün ve gecelerde sosyal etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Gençlerle birlikte oluyoruz. Bizlerinde unutmuş olduğu gelenek ve göreneklerimizi çağırıldığımız davetlere katılarak yeniden öğreniyoruz. Buradaki hanımlarla beraber bende dahil olmak üzere Yozgat’ın gelenek, görenek, örf ve âdet nelerimiz varsa burada hepsini uyguluyoruz” şeklinde konuştu.



“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Gürsu, “Kadın kolları olarak, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kültürel anlamda çalışmaların, projelerin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2022-2023 yılı yeni sezon açılışımızı bu güzel piknikle taçlandırdık. Yeni sezonumuz her birimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

YOZGATI YAŞAMAK VE YAŞATMAK

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, kadınlar kolunun açılışını yapmış olduğu sezon başlangıcında şu sözleri kullandı; “Yozgat’ı biz buraya taşımak istiyoruz. Kültürünü, tarihini, geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini Ankara’ya taşıyarak dolu dolu Yozgat’ı yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

SEZON AÇILIŞININ İLK AYAĞI KADINLARDAN

Okulların kapanmasıyla birlikte federasyon binasının da tatil edildiğinin altını çizen Koç, sebeplerini gazetemize aktardı. Koç, “Derneklerimizin kendi köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde ve Ankara’nın çeşitli bölgelerinde festivalleri oluyor. Bu sebeple de üyelerimizin de kendilerine zaman ayırarak tatil yapması gerekiyor. Bugün itibariyle hanım kolumuz bir araya gelerek sezon açılışını gerçekleştirdi. Haftaya da erkek kolumuzla bir araya geleceğiz. Bundan sonraki günlerde de rutin faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

27-28-29-30 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde Yozgat Tanıtım Günleri yapılacağının duyurusunu yapan Koç, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, “Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yozgat’ta yetişen her şeyimizi biz burada sergileyerek sunumunu gerçekleştireceğiz. Bir milyon insanımızın tanıtım günlerini ziyaret etmesini bekliyoruz. Amacımız da bu” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA