Kombi ustası Güneytepe kombi ve petekte periyod bakımların önemine dikkat çekti

Kombi ustası Mustafa Güneytepe, kombi ve petekte periyod bakımların önemine dikkat çekerek, “Kombi ve petek bakımınızı yaptırmazsanız gerekli verimi alamaz, gazınızı boşa yakmış olursunuz. Yüksek faturalarla karşılaşırsınız” dedi.

Dondurucu havalar, doğal gaz ve elektrik faturalarının iyice kabarmasını beraberinde getiriyor. Artan enerji fiyatları karşısında vatandaş çözümü az yakarak çok ısınmakta arıyor. Kombi ustası Mustafa Güneytepe, faturaları düşürme konusunda vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

“KOMBİ VE PETEK BAKIMINI MUTLAKA YAPTIRIN”

Kombi ve petekte periyod bakımların önemine dikkat çeken Güneytepe, “Az yakarak çok ısınmak, faturalarınızı düşürmek istiyorsanız mutlaka kombi ve peteklerinize baktırın. Birçok kişi petek temizliği işini büyük bir zahmetmiş gibi görüp yaptırmak istemez. Peteklerin içerisinde biriken atıklar nedeniyle peteklerin içerisi doluyor ve siz ne kadar kombiyi açarsanız açın petekler ısınmıyor, hatta petekler kısa sürede soğuyor. Filtreniz çamurla kaplanıyor ve su geçişi çok zor oluyor. İşte bu durumda hem gerekli verimi alamıyor, hem ısınmıyor hem de çok fatura ödüyorsunuz. Yaktığınız gaz boşa gitmiş oluyor” dedi. Güneytepe, her yıl olmasa bile iki yılda bir mutlaka kombi ve petek temizliğinin yaptırılmasını tavsiye etti.

“BAKIMSIZ MALZEME ÇABUK BOZULUR”

Bakımsız malzemelerin ömründen önce bozulduğunu da belirten Güneytepe, “Kombi ve peteğinizi temizletmezseniz viskozitesi artan tesisat suyunun pompa tarafından çevrilmesi zorlaşır. Yeterli debideki su peteklere iletilemediği için ısı iletimi düşer. Su iletimi yeterli olmadığından kombi içindeki ısınma artar ve gereksiz zorlanmaya sebebiyet verir. Pompa da normalden daha fazla zorlanacağı için hem harcadığı enerji hem de arıza riski artar. Kombi içindeki eşanjör, üç yollu valf ve sensörler gibi parçaların üzerlerinde kireç ve çamur tabakası oluşturur bu durum arızalara neden olur. Şu anda kombi ve malzeme fiyatları çok yüksek. İyi bir kombi 20 bin lira civarında. Bu paraları vermemek için bakımınızı aksatmayın” ifadelerini kullandı.

USTASINDAN TAVSİYELER

Kombi ustası Güneytepe az yakarak çok ısınmak konusunda şu tavsiyelerde bulundu: “Isı yalıtımı çok önemli. Evinize kapıdan, pencereden gelen hava akışını en aza indirin. Evinizde yalıtım olmadığı taktirde siz kombinizin ayarını ne kadar yükseltseniz de eviniz soğuyacaktır. Kombiyi tamamen kapatmayın. Açıp kapattığınızda daha çok yakıyor. Petekleri ısı yaymasını engelleyecek malzeme asla koymayın, sıcak hava akışının sağlanmasını engellemeyin. Perdeleri peteklerin önünden sarkıtmayın, arkasında olsun. Peteklerin havasını sıcakken değil soğukken alın; çünkü sıcakken aldığınız havanın faydası olmaz. Mutfak ve banyodaki petekleri ya kapatın ya da çık kısık açın. Kombinin filtresinin temiz olduğunu kontrol edin.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-