Kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuşlar çözüm bekliyor

Başkent’te özel halk otobüsleri ve dolmuşların akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatması vatandaşı mağdur etti. Hükümet ve Büyükşehir’den soruna çözüm üretmeleri bekleniyor.

Başkent’te özel halk otobüsleri ve dolmuşların akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatması vatandaşı mağdur etti. Hükümet ve Büyükşehir’den soruna çözüm üretmeleri bekleniyor.

Dün özel toplu taşıma araçlarının kontak kapatması sonucu vatandaşlar metro ve belediye otobüslerine akın etti. Alınan karara uymayan Sincan Şoförler Odası ise, yaşanan mağduriyetin mağduriyet oluşturularak çözülemeyeceğini, iş bırakmanın çözüm olmadığını belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

OTOBÜS VE DOLMUŞLAR KONTAK KAPATTI

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası akaryakıta gelen zamlardan dolayı dün Başkent’te kontak kapattı. Toplu ulaşım biniş ücretlerine zam yapılmasını ve akaryakıtta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesini isteyen toplu ulaşım esnafı, ücretsiz ve indirimli tarifelerden faydalanan yolcular için de gelir desteği ödemesi yapılmasını talep etti.

EGO VE METROLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Alınan karar sonrası Başkent’te belediye otobüslerinde ve metrolarda yoğunluk gözlemlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çözüm bulunana kadar şahsi aracı olanların işe araçla gitmesi uyarısı sonrası Başkent sokaklarında trafikte de yoğunluk yaşandı.

“ŞAHSİ ARAÇLARINIZI KULLANIN”

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, çözüm üretilene kadar mağduriyet yaşanmaması için şahsi araçları olanların araçlarını kullanması tavsiyesinde bulundu.

EK SEFERLER KONULDU

EGO Genel Müdürlüğü ise alınan karar sonrası sefer sayılarını artırdı. 52 hatta 209 ilave araçla bin 377 ek sefer koyan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti.

“BİZİM BUNU KARŞILAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kontak kapatan esnafın taleplerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan olumsuz cevap geldi. Yavaş "Özel toplu taşıma esnafları Aile Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmekte. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir" dedi. Şimdi gözler diğer taleplere gelecek cevaplarda.

SİNCAN ŞOFÖRLER ODASI KARARA TEPKİLİ

Bu arada Sincan Şoförler Odası ise, alınan karara uymayacaklarını belirterek, kontak kapatmanın çözüm olmadığını belirtti. Konu hakkında gazetemize konuşan Yalçın, alınan karara katılmadıklarını, mağduriyetin mağduriyet oluşturarak çözülemeyeceğini, bu yüzden faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı.

MAĞDURİYET MAĞDURİYETLE GİDERİLEMEZ

Odadan yapılan açıklamada “Mağduriyetler doğuracak bir yol olan iş bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Okuluna gidecek öğrencinin, işine gidecek işçinin, görevine gidecek tüm kamu çalışanlarının, hastaneye gitmesi gereken hastanın olası gecikmelerden telafisi mümkün olmayan durumlara asla vesile olmayacağız. Şu an ülke olarak kenetlenmeye birliğe beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandır” denildi.

ÇÖZÜM İŞ BIRAKMAK DEĞİL

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Gerçekten şu an ulaşım esnafları olarak çok zor durumdayız bizleri yöneten yetkililerimiz gerek tarife gerekse de ticari araçlara ucuz yakıt tedariki konusunda gerekli adımı tez zamanda atmalıdırlar. Biz ulaşımın ülkenin ana damarlarından biri olduğunu düşünüyor ve bunu kesintiye uğratmanın çok tehlikeli olduğunu inanıyoruz. Ulaşım hakkının yemek ve su gibi temel ihtiyaçlardan biri olduğu kanaatindeyiz. Çözümün iş bırakmak değil yetkililerle görüşerek çözüm aramakta olduğunu düşünüyoruz.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA