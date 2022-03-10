  • BIST 2.042,01
  • Altın 955.444
  • Dolar 14.8768
  • Euro 16.38
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

Kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuşlar çözüm bekliyor

Başkent’te özel halk otobüsleri ve dolmuşların akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatması vatandaşı mağdur etti. Hükümet ve Büyükşehir’den soruna çözüm üretmeleri bekleniyor.
Kontak kapatan özel halk otobüsleri ve dolmuşlar çözüm bekliyor

Başkent’te özel halk otobüsleri ve dolmuşların akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatması vatandaşı mağdur etti. Hükümet ve Büyükşehir’den soruna çözüm üretmeleri bekleniyor.

Dün özel toplu taşıma araçlarının kontak kapatması sonucu vatandaşlar metro ve belediye otobüslerine akın etti. Alınan karara uymayan Sincan Şoförler Odası ise, yaşanan mağduriyetin mağduriyet oluşturularak çözülemeyeceğini, iş bırakmanın çözüm olmadığını belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

OTOBÜS VE DOLMUŞLAR KONTAK KAPATTI
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası akaryakıta gelen zamlardan dolayı dün Başkent’te kontak kapattı. Toplu ulaşım biniş ücretlerine zam yapılmasını ve akaryakıtta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesini isteyen toplu ulaşım esnafı, ücretsiz ve indirimli tarifelerden faydalanan yolcular için de gelir desteği ödemesi yapılmasını talep etti.

EGO VE METROLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI
Alınan karar sonrası Başkent’te belediye otobüslerinde ve metrolarda yoğunluk gözlemlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çözüm bulunana kadar şahsi aracı olanların işe araçla gitmesi uyarısı sonrası Başkent sokaklarında trafikte de yoğunluk yaşandı.

metro-cikis.jpeg

“ŞAHSİ ARAÇLARINIZI KULLANIN”
Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldıklarını belirterek,  çözüm üretilene kadar mağduriyet yaşanmaması için şahsi araçları olanların araçlarını kullanması tavsiyesinde bulundu.

EK SEFERLER KONULDU
EGO Genel Müdürlüğü ise alınan karar sonrası sefer sayılarını artırdı. 52 hatta 209 ilave araçla bin 377 ek sefer koyan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti.

“BİZİM BUNU KARŞILAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”
Kontak kapatan esnafın taleplerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan olumsuz cevap geldi. Yavaş "Özel toplu taşıma esnafları Aile Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmekte. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir" dedi. Şimdi gözler diğer taleplere gelecek cevaplarda. 

SİNCAN ŞOFÖRLER ODASI KARARA TEPKİLİ
Bu arada Sincan Şoförler Odası ise, alınan karara uymayacaklarını belirterek, kontak kapatmanın çözüm olmadığını belirtti. Konu hakkında gazetemize konuşan Yalçın, alınan karara katılmadıklarını, mağduriyetin mağduriyet oluşturarak çözülemeyeceğini, bu yüzden faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı. 

MAĞDURİYET MAĞDURİYETLE GİDERİLEMEZ
Odadan yapılan açıklamada “Mağduriyetler doğuracak bir yol olan iş bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Okuluna gidecek öğrencinin, işine gidecek işçinin, görevine gidecek tüm kamu çalışanlarının, hastaneye gitmesi gereken hastanın olası gecikmelerden telafisi mümkün olmayan durumlara asla vesile olmayacağız. Şu an ülke olarak kenetlenmeye birliğe beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandır” denildi. 

ÇÖZÜM İŞ BIRAKMAK DEĞİL
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Gerçekten şu an ulaşım esnafları olarak çok zor durumdayız bizleri yöneten yetkililerimiz gerek tarife gerekse de ticari araçlara ucuz yakıt tedariki konusunda gerekli adımı tez zamanda atmalıdırlar. Biz ulaşımın ülkenin ana damarlarından biri olduğunu düşünüyor ve bunu kesintiye uğratmanın çok tehlikeli olduğunu inanıyoruz. Ulaşım hakkının yemek ve su gibi temel ihtiyaçlardan biri olduğu kanaatindeyiz. Çözümün iş bırakmak değil yetkililerle görüşerek çözüm aramakta olduğunu düşünüyoruz.” 

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 10 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Mart 2022 Perşembe 10:33
  • Ankara hava durumu 10 Mart 202210 Mart 2022 Perşembe 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Mart 2022 - ASKİ10 Mart 2022 Perşembe 10:25
  • Su Kesintisi 10 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ10 Mart 2022 Perşembe 10:24
  • Enerjisa, “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı10 Mart 2022 Perşembe 05:05
  • Medya Sektörünün Kamuoyu Yansıması10 Mart 2022 Perşembe 04:04
  • Ankara Kalkınma Ajansı, fotoğraf yarışması başlattı10 Mart 2022 Perşembe 03:03
  • Geldik Evde Yoktunuz10 Mart 2022 Perşembe 02:02
  • Ankara seymenleri ile Çankırı yarenleri ortak projede buluşacak10 Mart 2022 Perşembe 01:01
  • Antikanın "kirli çıkı"sı çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak işini büyüttü09 Mart 2022 Çarşamba 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti