Kontrolsüz şeker tüketimine dikkat

Kontrolsüz şeker tüketiminin çocuklarda birçok sağlık sorununa yol açtığını belirten Diyetisyen Büşra Başayar, “Şekerlerde birçok katkı maddesi bulunuyor. Bu da çocuklarda davranış bozukluğuna yol açabiliyor. Kontrolsüz tüketimin önüne geçmeli” diyor

Kurban bayramına sayılı günler kala bayram şekeri tezgâhlarda yerini aldı. Uzmanlar ucuz ve kalitesiz şekerin sağlığı tehdit ettiğini söylüyor. Konu hakkında gazetemize konuşan Diyetisyen Büşra Başayar, “Bayramda şekeri en çok çocuklar tüketiyor. Ailelerin çocuklara kontrolsüz şeker vermeleri çocukların sağlığını tehdit ediyor. Çünkü birçok üründe sağlığa zararlı olan katkı maddeleri bulunuyor. Kontrolsüz şeker tüketimi çocuklarda davranış sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

KALİTE DÜŞTÜKÇE ZARARI ARTIYOR

Bayramların değişmeyen geleneği bayram şekeri, bu bayramda tezgâhlarda yerini aldı. Kurban bayramı olmasına rağmen geleneklerden vazgeçemeyen vatandaşlar az da olsa evine kaliteli ve ekonomik şeker götürmek istiyor. Fiyatlar her bütçeye hitap ediyor gibi görünse de şekerin kalitesi düştükçe sağlığa zararları da artıyor.

ETİKETLER OKUNMALI

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Diyetisyen Büşra Başayar, “Bayram şekeri alırken öncelikle etiketlerini okumamız lazım. Çünkü şeker ve çikolatalarda maalesef birçok katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinin bazıları sağlığı olumsuz etkilemektedir. Örneğin aroma vericiler tat algımızı bozabilir. Titanyum dioksit beyaz renk veren bir katkı maddesidir. Kullanımı çok yaygındır ve kanserojen bir madde olduğu birçok kaynak içerisinde gösterilmektedir. Bu sebeple etiketleri mutlaka okumalıyız” dedi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Şeker ve çikolatanın olumsuz etkilerinin en fazla çocuklarda etkisini gösterdiğini belirten Başayar, “Çikolata alırken içerisinde palm yağı olmamasına dikkat etmeliyiz. Yapay renklendirici içeren şekerlere de dikkat etmekte fayda var. Çünkü çocuklarda davranış sorunlarına yol açabiliyor. Bunun yanında çocuklarda kontrolsüz tüketilen şekerler obezite, diş çürümesi ve daha birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ailelerin çocuklara kontrolsüz şeker vermeleri çocukların sağlığını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

BUNLARA DİKKAT

Başayar, “Şeker ve çikolata alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise son kullanım tarihidir. Ürünleri alırken son kullanım tarihine dikkat etmeli, açıkta satılan, etiketi olmayan, ambalajsız ürünlerden uzak durmalıyız” şeklinde konuştu.

Buket Beslen/ İlksayfa