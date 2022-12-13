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Konya’daki köpek katili barınak görevlilerine 6’şar yıl hapis cezası istemi

Konya’da bir barınakta görevli olarak çalışan iki şüphelinin bir köpeği öldürme soruşturması tamamlandı. Barınakta çalışan ve köpeği eziyet ederek öldüren 2 çalışana 6’şar yıl hapis talebi istenildi.
Konya’daki köpek katili barınak görevlilerine 6’şar yıl hapis cezası istemi

Konya Cumhuriyet Savcısı, iddianamede köpekleri "can dostumuz" olarak nitelendirdi. Cumhuriyet savcısı görevlilerden birinin köpeği yakalayıp diğerinin ise kürekle kafasına defalarca vurarak öldürüldüğünü kaydetti.  

 2 GÖREVLİ BİR KÖPEĞİ İŞKENCE EDİP ÖLDÜRDÜ 

Konya'da çalıştıkları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli hakkında, "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçu dolayısıyla 6'şar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, barınakta bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesiyle alakalı şüpheliler Sefa Ç. Ve Murat B. hakkında sürdürülen soruşturma bitti. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Mahkemesine iletildi.

2 şüphelinin ifadelerine yer verilen iddianamede, her iki görevlinin de köpeğin başına kürekle vurma olayı öncesi, söz konusu hayvanın Murat B'ye saldırdığını iddia ettiği belirtildi.

 KÖPEKLER PARAZİT AŞISI SEBEBİYLE KAFESTEN ÇIKARILMIŞTI 

Cumhuriyet savcısı iddianamede "Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kafesinde 300 kadar köpek bulunduğunu belirterek olay günü köpeklerin parazit aşısı sebebiyle kafes dışına çıkarıldığını açıkladı.

Savcı iddianamesinde şunları söyledi: “Kafes dışında aşılamalar yapılırken, G3 kafesinin de ilaçlamasının yapılmasının planlandığı, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği, şüpheli Sefa'nın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı görüldü. Diğer şüpheli Murat'ın elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip, acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve veterinerlerce düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin, olay tarihinden bir gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli köpek olduğu belirlenmiştir."

 2 GÖREVLİYE DE 6 YIL CEZA TALEBİ 

İddianamede, hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince suçlu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldı. Her iki şüpheliye de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezası istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olayı ile alakalı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından barınakta görevli olarak çalışan Sefa Ç, ve Murat B. 25 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

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