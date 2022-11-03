Köpek saldırısında yaralanan 2 çocuktan birine kuduz teşhisi

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’te köpek saldırısı sonrası kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavi edilen 2 çocukla ilgili bilgi verdi. Çocukların birine kuduz teşhisi konuldu.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine getirilen 2 çocuğun tedavileri sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, köpek saldırısı sonrası kuduz şüphesi ile hastaneye yatırılan 2 çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz mağdur çocuklar hakkında bilgi verdikten sonra kuduz hastalığı ve yaşanan hayvan saldırısı olaylarından sonra neler yapılması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Cengiz, “Tanı kesinleşti. Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor” dedi.



“SAĞLIK DURUMU BİRAZ OLUMSUZ YÖNDE”

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti. Solunum cihazına bağlı olarak hastamız yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Sağlık durumu biraz olumsuz yönde. Kuduz hastalığı geliştikten sonra özel bir tedavisi yok, destekleyici tedavi uygulanıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.



“KUDUZ ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK”

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz kuduz hastalığı ile ilgili şu açıklamaları yaptı; “Kuduz hastalığı geliştikten sonra uygulanan bir tedavi yok. Hastalar gözlem altında takibe alınır. Kuduz hastalığında hızlı teşhis çok önemlidir. Kuduz önlenebilir bir hastalık ülkemizdeki kuduz vakalarının tamamına yakını köpek ısırması ile oluşan vakalardır. Burada önemli olan temastan sonra en yakın şekilde hastaneye başvurmadan önce yaranın temizliğinin yapılması. Çünkü hasta hayvan tükürüğündeki mikropları kas içine bulaştırdıktan sonra kas içindeki sinirler aracılığı ile günde bir iki santim ilerleyerek önce omuriliğe sonra beyne gönderiyor. Hastalığın bulgularının çıkması da genel olarak süre geçiyor” ifadelerini kullandı.

“YARA İYİ TEMİZLENMELİ”

Prof. Dr. Cengiz, “Kuduz vakasının olma ihtimali olan olaylarda yapılacak en önemli şey temastan sonra kuduz virüsleri sinir dokusuna girip orada çoğalmadan temizlenip engellemeye çalışmaktır. Yaranın temizliği çok önemli akan su altında basınçlı olarak temizliğin yapılması gerekiyor. Daha sonrada bir alkol veya buna benzer ürünlerle temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurulup aşı yapılır. Isıran hayvanın saldırı şekli ve hayatta kalıp takip edilmesi de önemlidir. Ailelerin çocukları kontrol etmesi ve takibi çok önemli özellikle sokak hayvanları tarafından ısırılan vakalar çok ivedi şekilde söylediğimiz prosedürün uygulanması şart bu şekilde hastalığın önüne geçilebiliriz” şeklinde konuştu.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-