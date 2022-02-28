Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka haritasını paylaştı. İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında yaptığı açıklamada; "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

"12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin." dedi.