Kovidli öğrecinin velisi okul müdürüne saldırdı

Pursaklar’da bir lisede karantinadaki öğrencinin derse alınmaması üzerine öğrencinin velisi okul müdürüne saldırdı. Gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Memur Sen Ankara İl Temsilcisi Zahit Şahin konunun takipçisi olacağını söyledi

Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karantinadaki bir öğrencinin derse girmek istemesi üzerine öğrencinin velisi ile okul müdürü arasında arbede yaşandı. Okulu basarak müdüre saldıran veli, öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Memur Sen Ankara İl Temsilcisi Zahit Şahin, saldırının kabul edilemez olduğunu, öğretmene şiddeti engelleyecek kanuni hükümlerin meslek kanununun içeriğinde yer alması gerektiğini kaydetti.

KOVİDLİ ÖĞRENCİ DERSE GİRMEK İSTEDİ

Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda Salı günü Kovid-19’lu bir öğrenci okula gelip derse girmek istedi. Okul Müdürü İbrahim Erdoğan karantinada olan öğrencinin derse giremeyeceğini ve evine gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine öğrencinin velisi okulu bastı. Müdürün odasına girerek müdüre saldıran veli, öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirilebildi.

800’E YAKIN ÖĞRENCİ VAR

Emniyet güçlerinin okula gelmesiyle son bulan arbedede soruşturma başlatıldı. Okul Müdürü İbrahim Erdoğan, okulda yaklaşık 800 öğrenci olduğuna işaret ederek, yapılması gerekeni yaptığını belirtti. Okulu ziyaret ederek konu hakkında açıklama yapan Eğitim Bir Sen 3 Nolu Şube Müdürü ve Memur Sen Ankara İl Temsilcisi Zahit Şahin, menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

KABUL EDİLEMEZ

Şahin yaptığı açıklamada yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı, “Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul müdürüne yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görevi başında kendisini eğitim ve öğretime adayan okul müdürü ve öğretmen arkadaşların sadece görevlerini yaptıklarından dolayı maruz kaldıkları bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.”

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Okullarda olası bir saldırının önüne geçilmesi için güvenlik tedbirlerinin artırılmasını isteyen Şahin, “Okullarımızda öğretmenin güvenliğinin sağlanmasını ve bunun için gerekli tedbirlerin biran önce alınmasını istiyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak bu üzücü olayın her boyutu ile takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

TEDBİRLER ARTIRILMALI

Şahin, “Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler bugün maalesef şiddet mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. İşte tam da burada öğretmene şiddeti engelleyecek kanuni hükümlerin meslek kanununun içeriğinde yer alması gerektiğinin herkes tarafından görülmesi gerekir. Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

