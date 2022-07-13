Köylünün fatura tepkisi

Başkent’te mahalleye dönüşen köylerde kabarık su faturaları birçok köylüyü mağdur ediyor. Köy iken 50 lira gelen su faturalarının mahalle olunca bin liraya kadar yükseldiğini belirten vatandaşlar, ABB’den “köylere özel fatura tarifesi” istiyor.

Mahalleye dönüşen köylerde su faturalarında büyükşehir tarifesi uygulanmaya başlandı. Köylünün su faturası kabardı. 50 lira gelen su faturası son uygulamadan sonra bin liraya yaklaştı. Gelen su faturalarını ödemekte zorlanan köylü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) faturalara çözüm bekliyor. Yapılan son açıklamalara göre ABB tarafından faturalara düzenleme geleceği duyurulsa da köylünün mağduriyeti hala çözülmedi.

ÇIKARILAN YASA KÖYLÜYÜ ETKİLEDİ

5216 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde indirimli su tarifesi uygulaması, Temmuz ayında çıkartılan yasa ile kaldırıldı. Mahalleye dönüştürülen köylerde yaşayanlar suyu artık Büyükşehir tarifesinden kullanıyor. 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde indirimli su fiyatı uygulanıyordu. Metreküpü 2 buçuk lira olan su 12 buçuk lira oldu. Köylü yüksek faturalara çözüm arıyor.

FATURALAR ÜRETİMİ DE ETKİLİYOR

Ankara’nın birçok köyünde tarım ile geçimini sağlayan üretime katkı veren köylü yüksek su faturalarından dolayı üretim yapamaz hale geldi. Üretimin azalması ve tarım arazilerinin sulamasında kullanılan su faturaların yüksekliği pazar tezgâhlarına da yansıdı. Köy muhtarları sorunun çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan destek bekliyor. Elmadağ Karaca Hasan Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz mağduriyet yaşayan bütün köyler adına şu açıklamaları yaptı, “Metreküpü 2 buçuk lira olan su 12 buçuk lira oldu. Köylü mağdur Ankara Büyükşehir Belediyesi indirim girişimi yaptı. Biz hala sonuç bekliyoruz. 20 liralık su faturası 800 lira bin lira gelmeye başladı.”

SU FATURALARINA ÇÖZÜM BULUNSUN

Yılmaz şu şekilde devam etti; “Bu su zamları üretimimizi de etkiyor. Biz yaptığımız tarımla hayatımızı kazanıyoruz. Faturalar yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Kademeli artan su faturaları üretim yapmamıza engel oluyor. Sulamada kullandığımız su miktarı arttıkça fatura kabarıyor. Ödediğimiz fatura kazancımızı karşılamıyor. Ürün pahalı olunca satışlarımız düşüyor. Köylüler olarak biran önce ABB tarafından soruna çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Mansur Başkanım bizi yalnız bırakmasın. Fatura sorumuza çözüm bulunmazsa bu yükün altından kalkamayız.”

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

