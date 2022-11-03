KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika? KPSS sınavı saat kaçta başlıyor? KPSS ortaöğretim (lise) sınav sonucu hangi tarihte yayınlanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ de yer alan Ortaöğretim/Ön Lisans, yani ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından mezun olan vatandaşların girebileceği bir sınavdır. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, kaç dakika, sınav saat kaçta başlıyor ve sınav sonucu hangi tarihte yayınlanacak? İşte cevapları:

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA VE SINAV SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10:15’de başlayacak. Sınav süresi ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS ortaöğretim sınavının, 1 Aralık 2022 tarihinde ise sonuçları açıklanması bekleniyor.

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