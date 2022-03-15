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Kredi kartı bilgilerinin sızdırılması, scooterlara olan rağbeti büyük ölçüde azalttı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, elektrikli scooter hizmeti veren bir firmanın, kullanıcı kredi kartı bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşıldığını tespit etti. Veri ihlalinin ardından Başkent’te elektrikli scooterlara rağbet büyük ölçüde azaldı.
Kredi kartı bilgilerinin sızdırılması, scooterlara olan rağbeti büyük ölçüde azalttı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti veren bir firma tarafından kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin sızdırıldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Veri ihlali yapıldığının açıklanmasının ardından Başkent Ankara’da elektrikli scooterlara rağbetin ölçüde azaldığı görüldü.

20220306_142520.jpgBIRAKILDIĞI GİBİ DURUYOR!
Kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasının ortaya çıkmasıyla birlikte elektrikli scooterların, kentin işlek noktalarında yetkili firmaların bıraktığı gibi uzun süredir toplu halde durduğu görüntülendi. Elektrikli scooterların yollarda ve kaldırımlarda seyir halinde pek fazla görülmemesi de dikkat çekti. Elektrikli scooterlar, önceden büyük ilgi görüldüğü için en olmadık yerlerde bile karşımıza çıkıyordu.

BİLGİLERİMİZİ SIZDIRDIĞINI DUYUNCA KULLANMAYI BIRAKTIM
Veri ihlali yapılmasının ortaya çıkmasının ardından elektrikli scooterlar kullanmayı bıraktığını anlatan bir vatandaş, “Kısa mesafelerde elektrikli scooterlarla yolculuk yapmak iyi oluyordu. Çoğu kez bu ulaşım aracını kullanıyordum; ancak kredi kartı bilgilerinin sızdırıldığını duyduktan sonra artık güvenemedim ve elektrikli scooterları kullanmayı bıraktım. Çünkü kredi kartımızdan para çekilse haberimiz bile olmaz. Söz konusu firmanın kimlerin kredi kartı bilgilerini sızdırdığı da ortaya çıkmalı, ileride büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz, ben şahsen bu durumdan kaygı duyuyorum” dedi. 

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti veren bir firmanın 27 Şubat 2022’de kullanıcı kredi kartı bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşıldığını tespit etti; veri ihlaline ilişkin incelemenin devam ettiği belirtti. İhlalden etkilenen kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediğini açıklayan KVKK, ihlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

FİYATLAMA NASIL?
Elektrikli scooterlarda kiralama başlar başlamaz 1,99 TL açılış ücreti yansıtılıyor. Daha sonra dakikalık olarak 0,79 kuruş ücretlendirme yapılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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