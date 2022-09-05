Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarlığı aşure programı düzenledi

Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarlığı mübarek Muharrem Ayı vesilesiyle aşure programı düzenledi. Muhtar Çetintaş, “Muharrem ayının acısını biliyoruz bize düşen görev ise yaşanan bu acı olaylardan ders çıkararak kardeşliğimizi korumaktır" dedi.

Paylaşmanın ve kardeşliğin temsili olan aşure kazanları Mamak Küçük Kayaş mahallesinde kaynadı. Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş’ın düzenlediği aşure töreninde Mamak protokolü ve vatandaş bir araya geldi. Anadolu’da bolluk ve bereketin simgesi olan aşure mahalleliye dağıtıldı.

Ders çıkarmalıyız

Program sonrası gazetemize konuşan Mamak Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş ise bu acının hepimizin acısı olduğunu hatırlatarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetintaş, “Bilindiği gibi, Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin, o dönemde cereyan eden siyasi kargaşa ve çatışmalar neticesinde, acı bir şekilde şehit edilmiştir. Bu üzücü olay, bütün müminlerin gönüllerinde silinmez izler bırakmıştır. Biz Müslümanlara düşen görev ise yaşanan bu acı olaylardan ders çıkararak aynı hatalara düşmemek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi korumaktır” ifadelerini kullandı.

Muhtardan teşekkür

Muhtar Çetintaş, “Aşure Programımıza Maddi Ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye, katılarak bizleri onurlandıran kıymetli büyüğümüz Gazi Şahin’e, AK PARTİ Mamak ilçe Başkanım Erhan Sarıgöl’e, MHP Mamak İlçe Yönetimine, BBP Mamak İlçe Yönetimine, Bölge muhtarlarımıza, katılan katılamayan tüm mahalle sakinlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-