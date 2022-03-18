Kukla ve Karagöz festivali başlıyor

Türkiye’de ilk kez yapılacak Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali 21 Mart’ta başlayacak. Festival kapsamında Ankara’nın çeşitli ilçelerinde yedi gün boyunca kukla ve Karagöz oyunları ücretsiz sergilenecek.

Türk gölge oyunu ve kukla oyuncusu Hadi Poyrazoğlu’nun adını yaşatmak amacıyla, bu yıl ilki gerçekleştirilecek Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali 21-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’de alanında ilk defa yapılacak festival, Hadi Poyrazoğlu Geleneksel Türk Tiyatrosunu Yaşatma Derneği ile Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. “Hep Birlikte” sloganıyla düzenlenecek festivale TOBB, Gazi Üniversitesi, ATO, ASO ve Altındağ Belediyesi çok sayıda kurum ve kuruluş da destek veriyor.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Hâdi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali’nde Ankaralılara kukla ve Karagöz sanatını tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amaçlanıyor. Festival kapsamında 25 Mart’ta Telif Hakları Genel Müdürlüğü salonunda bir ilki gerçekleştirecek. Türkiye’de ilk kez görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklar başta olmak üzere çok sayıda çocuk hep birlikte aynı salonda oyunları izleyebilecek. Engelsiz Karagöz oyununda sahnede işitme engelli çocuklar için işaret dili tercümesi yapılacak, görme engelli çocuklara ise betimlemeli kulaklık sistemi dağıtılacak.

7 GÜN GÖSTERİM OLACAK

21 Mart Pazartesi günü Altındağ’daki 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde açılışı yapılacak festival sürecince Ankara’nın çeşitli ilçelerinde ve bölgelerinde yedi gün boyunca kukla ve Karagöz oyunları ücretsiz sergilenecek. Çocuklara kukla ve Karagöz atölyelerinde eğitimler verilecek. Festivalde engelli çocukların sanata erişebilirliği konusunda çok önemli ölçüde farkındalık oluşturulacak. Bu festivalin önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşınması planlanıyor.

BAŞLADIĞI GİBİ GÜZEL BİTECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı aynı zamanda projenin koordinatörü Sanem Arıkan Türkiye’de ilk olan festivalle ilgili gazetemize bilgi verdi. Arıkan, “Projemizin sloganı ‘Hep Birlikte’. Herkes bu taşın altına elini değil kalbini koydu. İnşallah projemiz başladığı gibi güzel bitecek. Sanatı gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Bu projenin öneminden biri de Türk kimliğine sahip çıkmaktır. Amaçlarımızdan diğer bir tanesi ise Hadi Poyrazoğlu’nun adını yaşatmak. Festival kapsamında 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye de ilk kez engelli, şehit ve gazi çocukları ve bize emanet edilen çocuklarımızla birlikte bu oyunu izleyeceğiz. Birlikte bir farkındalık yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA OYUN SAHNELENECEK

Festival kapsamında Başkent'in çeşitli sahnelerinde Karagöz Tatilde, Karagöz Fenomen Oldu, Karagöz Sihirli Ağaç, Arzuhalci, Kukla Kampanyası, Karagöz Denizler Koruyucusu, İbiş'in Misafirleri, Vantrolog ve El Kuklası Gösterisi, Masalcı Dede, Karagöz Üniversitede, Kukla ve Karagöz Atölyesi Hamlet Rüyası, Cazular adlı oyunlar sergilenecek. Festivalle ilgili bilgiye http://hadipoyrazoglu.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



