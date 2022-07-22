Kullanıcılar mağdur

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji markası Reeder’ın servise verilen telefonları geri göndermediği iddia ediliyor. Gazetemize ulaşan bir kullanıcı azami bakım ve onarım süresinin 20 iş günü olmasına rağmen 40 gündür telefonunu alamadığını iddia ediyor.

Yerli ve milli bir firma olan Reeder’ın kullanıcılarından şikâyet yağıyor. Kullanıcılar milli markanın servis sorunu yaşadığını iddia ederek servise verilen ürünlerin zamanında teslim edilmediğini ve kullanıcıların mağdur ettiğini iddia ediyor. Azami bakım ve tamir süresinin 20 iş günü olmasına rağmen, 40 günden uzun bir süre beklediklerini iddia eden kullanıcılar çözüm bekliyor.

30 DAKİKA DEDİLER 40 GÜN OLDU

Kullanıcılar basında yer alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral’ın "Tamir ve değişim için 30 dakikada kesin çözüm" adlı haberini emsal göstererek sorunlarının biran önce çözülmesini talep diyor.

AZAMİ 20 İŞ GÜNÜ

Gazetemize ulaşan ve Ankara’da ikamet eden bir telefon kullanıcısı, “Reeder P13 Blue marka telefonumu ekran arızasından dolayı KVK teknik servise verdim. 1264 TL para karşılığında telefonumu yenileyeceklerini söylediler. Ücretini yatırmama rağmen ( 13.06.2022) telefonumuz henüz elimize ulaşmadı. KVK servisi Selekt Bilgisayar şirketini aramamızı söylüyor. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini talep ediyorum. Bakım ve onarım süresinin 20 iş gününü geçmemesi gerekiyor” şeklinde konuşarak iddialarda bulundu.

Firmanın, kullanıcıları bir an önce teknoloji firmasının ve teknik servis firmasının aralarındaki iletişim sorunlarını çözüp mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

