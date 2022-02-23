Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan TYB'ye anlamlı ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve TYB Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’ı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve TYB Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’ı ziyaret etti. TYB Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Demircan, TYB’nin ülke kültürüne, sanatına, edebiyatına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYORUZ

Özellikle son yirmi yıldır ülkemizin içerde önemli gelişmelerin, dünya ölçeğinde yatırımların, değişim ve gelişimim yaşandığını, bölgesinde ise komşu ülkeler tarafından lider olarak tanındığını belirten Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Büyüme ve kalkınma hedefleriyle birlikte kültür, sanat politikamızın da hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz ilerlemeyi kaydetmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.

DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

Demircan, “Bakanlık olarak, milletimizi bir arada tutan önemli değerlerimizin başında gelen ve bünyesinde birlik, beraberlik, maddi ve manevi değerler taşıyan kültüre, sanata büyük önem veriyoruz. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına olan desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ FAALİYETLER DÜZENLİYOR

Genel Başkan Arıcan da yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TYB’nin kurulduğu 1978 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında önemli faaliyetler düzenlediğini, dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı “ yerli ve milli” bir anlayışla daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

ÖZEL ETKİNLİKLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Anadolu’nun hemen hemen birçok şehrinde; yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile okuryazar buluşmaları, kültür kervanları, şiir şölenleri, uluslararası kongreler, kültür sanat faaliyetleri, bilgi şöleni ve paneller düzenlenmeye devam ettiklerini belirten Arıcan, “Kadim medeniyetimizin değerlerini, edebiyatçılarını anma ve anlatmanın yanı sıra günümüz şair ve yazarlarını, fikir ve ilim insanlarını topluma tanıtmak için de özel etkinlikler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

KİTAP HEDİYE ETTİLER

Ülkemizin ve Türk Dünyasındaki edebiyatın, sanatın ve kültürün konuşulduğu ziyarete; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, TYB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kurtoğlu ve Ali Kılcı’da katıldı. Günün anısına, TYB Genel Başkanı Arıcan ve TYB Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a TYB’nin kitaplarından hediye etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA