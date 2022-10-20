Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan etkinlikle ‘Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması’ Projesi başladı. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı etkinlikte konuşmacıların vurgusu, ‘Kültür ve turizm haberciliği gelişecek' oldu.

Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan etkinlikle başlatıldı. Etkinliğin açılışına katılına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Bizi yaptığımız projelerde yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Etkinliğe konuşmacı olarak İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı Süleyman Basa, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Prof. Dr. Elif Emre Kaya ve Dr. Eda Turancı katıldı. Etkinlikte konuşmacılar tarafından ‘kültür ve turizm haberciliği gelişip ön plana çıkıyor’ ortak vurgusu yapıldı.

“PROJEYİ ÇOK DEĞERLİ BULUYRORUM”

Etkinliğin açılışında konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz son 1 aydır Kültür Yolu Festivalleri ile ülkemizin her yerinde heyecan yarattıklarını belirterek, “Ankara’da 78 farklı noktada 629 etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bizi bu projede yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü konular ve işler ancak onlar etkin bir şekilde kamuoyuna duyurdukları zaman tamamlanıyor. Ben bu projeyi çok değerli buluyorum. Biz bakanlık olarak ülkemizdeki değerlerimizi tanıtmak ve anlatmak için titiz, detaylı, kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizi deniz, kum, güneş ile sadece bir tatil ülkesi olarak değil tüm değerlerimizi, eşsiz tarihimizi ve kültürel mirasımızı tüm dünyada tanıtıyoruz. Biz özellikle kültür sanat ve turizm alanlarında uzmanlaşmış basın mensuplarımızın olmasını önemsiyoruz. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FESTİVALLERİN TANITIMI ÖNEMLİ

Etkinlikte gerçekleştirilen proje ve internet haberciliği hakkında konuşmasını yapan Süleyman Basa, “Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. 7 bölgede ve 7 ilde bu projeyi gerçekleştireceğiz. O bölgelerdeki gazeteci arkadaşlarla kültür ve turizm haberciliği noktasında ne tür çalışmalar yapmamız gerekiyor bunu konuşacağız. Bakanımızın önderliğinde Kültür Yolu Festivali yapılıyor. Bu tarz festivalleri tanıtmak ve nasıl tanıtacağını bilmek çok önemlidir. Kültür ve turizm haberciliğinin önümüzdeki dönemlerde önem kazanacağına inanıyorum. Gittikçe gazetelerin tirajı düşüyor. Çünkü artık enformasyonun çok hızlı yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu sebeple internet haberciliği çok önem arz ediyor. Basılı gazetecilik artık kendini internet haberciliğine bırakıyor. İnternet Medya Birliği olarak yeni çıkan yasa için teşekkür ederiz. Artık internet haberciliği yapan arkadaşlarımızın bir tanımı oldu” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK ETİK MİLLETİ SEVMEKTİR”

Proje kapsamında sunum yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar etik ve dezenformasyon ilişkisine vurgu yaparak, “En büyük etik milletinizi sevmektir. Ülkemizi seveceğiz, değerlerimizi seveceğiz ve sayacağız. Bu sevgimizi kalemimize yansıtacağız. İnsanı sevdiğiniz zaman sorun kendiliğinden çözülür. İşinizi en iyi şekilde yapmaya çaba gösterirsiniz ve en iyi şekilde yaparsınız. İnsanı sevmezseniz ve saygı duymazsanız kandırmak ve yanıltmak için çaba gösterebilirsiniz. Bizim mesleğimizde doğruluk ve dürüstlük her şeyden önce gelir. Bir yasa çıktı dezenformasyon yasası. Bu yasa hak getirici bir yasadır. İnternet medyası günümüzün bir gerçeğidir. Bu yüzden bunu bir şekilde tanımlamamız ve yasal bir zemine oturtmamız lazım. Sürekli bir veri akışı var. Bu kadar veri akışı içerisinde bu verinin güvenliğini sağlamayı biz tek başımıza yapamayız. Dezenformasyon yasası bu açıdan çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR HABERLERİ İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI”

Etkinlikte kültür haberciliği üzerine sunum yapan akademisyen Elif Emre Kaya, “Kültür haberciliği içeriklerine magazin unsuru katılarak basitleştirilip hafife alınabiliyor. Kültür ve turizm haberciliği diğer habercilik alanlarına oranla okunma, izlenme ve tıklanma konularında ikinci planda kalıyor. Fakat artık küreselleşmenin de etkisiyle kültür alanındaki haberler tekrar ilgi görmeye başladı” diye konuştu.

“TURİZM GENİŞ KAPSAMLI BİR ALANDIR”

Etkinlikte turizm haberciliği konusunda sunum gerçekleştiren akademisyen Eda Turancı turizm tanımına dikkat çekerek, “Turizmi biz çok dar bir çerçevede tanımlıyoruz. Bu yüzden de magazinsel boyut pek çıkaramıyoruz. Aslında turizm çok geniş kapsamlı bir alandır. Artık turizm bizim için tatil ve eğlence ile sınırlı değil. Kültür sanat etkinlikleri çok arttı. Turizm haberciliğini magazinsel bir etkinlik olarak görmemeliyiz. Turizm haberciliği yaparken etik kodlara çok dikkat etmeliyiz. Turizm haberciliğini reklam veya pazarlama gibi görmemeliyiz. Sadece yabancı turist değil yerli turistler de bizim için çok değerli. Bu yüzden habercilikte hem yabancı hem de yerli turisti gözetmeliyiz” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR SANAT YATIRIMLARI ARTIYOR

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir etkinlikte kültür ve turizm alanına yapılan yatırımların artmasını vurgulayarak, “Kültür sanat muhabirliği üzerine bir dernekleşme yoktu. 2013 yılında biz boşluğu gördük ve derneğimizi kurduk. İlk zamanlar çok zorlandık çünkü özellikle başkentte adliye, siyaset gibi konular çok ön planda olduğu için kültür sanat konusu çok küçük kalıyordu. Artık kültür sanat alanına ciddi yatırımlar yapılıyor ve gelişmesi sağlanıyor. Ülkemizde yapılan Kültür Yolu Festivalleri de buna bir örnek. Kültür sanata verilen bu ağırlıklarla birlikte kültür ve turizm haberciliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Enes Boyacı / İLKSAYFA