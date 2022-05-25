Kurtuluş Parkı’nın devredileceği söylemlerine ABB’den pankartlı yalanlama

Başkent’in simge mekânlarından Kurtuluş Parkı’nın TED Üniversitesi’ne devredileceği söylemlerine ABB’den pankartlı yalanlama geldi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile TED Üniversitesi arasında Kurtuluş Parkı’nın yeniden işlevlendirilmesine yönelik imzalanan protokol tartışmalara yol açmış, parkın üniversiteye devredileceği iddialarını gündeme getirmişti. İddialar üzerine ABB parka pankartlar asarak, söylemlerin asılsız olduğunu, parkın her hangi bir kuruma devredilmeyeceğini açıkladı.

BAŞKENTİN SİMGELERİNDEN

Kızılay’ın hemen yanı başında bulunan, Başkent’in simgelerinden Kurtuluş Parkı, ABB ile TED Üniversitesi arasında imzalanan protokol sonrası kentte tartışmalara konu oldu. Parkın yeniden işlevlendirilmesine yönelik imzalanan protokole, başta Mimarlar Odası olmak üzere birçok kurum tepki gösterdi.

EN BÜYÜK PARKLARDAN BİRİSİ

Kolej, Cebeci, Sıhhiye semtlerinin ortasında ve birçok üniversiteye komşu olan park, Ankara’nın merkezdeki en büyük parklardan birisi olarak biliniyor. Parkı, çevre sakinlerinin yanı sıra gün içerisinde birçok üniversite öğrencisi de kullanıyor.

PROTOKOL TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Parkın işlevlendirilmesine yönelik imzalanan protokol sonrası parkın kullanımının bir kuruma tahsis edileceği tepkileri de beraberinde getirdi. ABB ise konu hakkında parka pankart asarak, sürecin şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini, parkın herhangi, bir kuruma devredilmeyeceğini, bu tip asılsız söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

AKSİ İDDİA EDİLDİ

İddialara konu olan üniversite ise parkın kendilerine tahsis edilmeyeceği, atıl alanların bakım ve onarıma alınarak açık ders alanları planlanacağı ve halkın kullanımına da açık olacağı kaydedildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA