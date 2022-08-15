Kurutulmaya Başlandı Kış Hazırlıkları Başladı

Başkent’te kış hazırlıkları başladı. Sezonun en çok tercih edilen ürünü olan dolmalık biberler kurutulmak için tezgâhlardaki yerini aldı. Aktar Hüseyin Harman, “Kuru dolmalık biber en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor."

Türk mutfağında yöresel lezzetler denildiği zaman akla ilk gelenlerden bir tanesi de kuru dolmalık biber. Temmuz ayının bitmesiyle hasadı gerçekleştirilen biberler ağustos ayının sıcağında kurutularak tüm aktarlarda yerini almaya başladı. Kuru dolmalık biberin ana vatanı olarak bilinen Gaziantep biberi, hem Başkent sokaklarını hem sofraları süsledi. Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren aktar Hüseyin Harman, “Aydın ve Adana’nın da Ankara içerisinde kuru dolmalığı satılıyor. Fakat kuru dolmanın vatanı Gaziantep’tir. En lezzetlisi budur. Bütün vitamin ihtiyacını tek başına karşılamasının yanında sağlığa birçok faydası da bulunmaktadır. Şu an ekonomik sebeplerden dolayı Antep kuru dolmalığı ikinci plana atılsa da iyi bir kuru dolma yemek isteyen 5 lira fazla vermeli” dedi.

GAZİANTEP BİBERİ DAHA LEZZETLİ

Altındağ’da 25 yıldır aktarlık yapan esnaf Hüseyin Harman, favori kuru dolmanın Antep kuru dolmalığı olduğunu belirterek kuru dolmalık biberleri toptan olarak Antep’ten getirttiğini söyledi. Harman, “Her mevsim tazesini bulmak zor olduğu için mevsiminde kurutulmuş biberler ile tüm sene dolma pişirip yiyebilirsiniz. Dolmalık biberler Antep ürünüdür. Güneşte kurutulmuştur.1 bağ içerisinde 45-50 adet vardır. Lezzeti diğer şehirlerin biberlerinden daha güzeldir” diye konuştu.

ŞU AN TAM SEZONU

Oğuzeli’nden Başkent halkı için özel olarak getirilen kuru dolmalık biberlerin şu an tam sezonu olduğunu dile getiren Harman, sadece patlıcanın eylül ayının sonuna doğru çıkacağını şu an biber, kabak ve acurun yeni mahsullerinin çıktığını söyledi.

ÖNCE FABRİKA SONRA AKTAR

Mevsiminde toplanan biberler temizlenip, ipe geçirilerek güneşte kurumaya bırakılır. Bu işlemin dışında herhangi bir işleme maruz bırakılmaz, katkı maddesi koruyucu özelliğe sahip ilaçlar veya kimyasal hiçbir madde kullanılmadan doğal olarak yapılır. Daha sonrasında bir fabrikasyon sürecine gider ve sonrasında bize gelir. Dışarıdan hangi gıda ürünü alınırsa alınsın köylüden fabrikaya sonra bize geliyor. Doğallığı besin değeri kaybolmuyor. Herhangi bir işlem görmüyorlar. Gıdada her ürün bu şekilde gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

TÜM VİTAMİNLERİ TEK BAŞINA KARŞILIYOR

Harman, “Biberin içerisinde yüksek miktarda E, K, A ve C vitaminleri, lif, magnezyum, folik asit, demir, potasyum ve fosfor gibi içerikleri barındırır. Birden fazla gıdadan alınabilecek olan bütün vitamin ihtiyacını tek başına karşılamaktadır. Bunların yanında diyet yapanların düşük kalori sebebiyle tercih listesinde yer almaktadır. Kansere, kalbe, bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenmektedir” ifadelerini kullandı.

KURUTMA SÜRECİ

“Dolmalık biberi kuruturken, güneşin açısı doğru hesaplanmalıdır. Aksi takdirde direkt olarak güneşin altına konan biberler, çürümeye başlar” diyen Harman, kurutma sürecini şöyle dile getirdi; “İlk önce dolmalık biberlerin içi güzelce temizlenerek yıkanır ve sonra bir iğne yardımıyla ipliğe sıralanan biberler güneş gören bir yere asılır. Renkleri pembeleşmeye başladığında dizilimini serin bir yere alabilir ve üzerini bir bez yardımıyla kapatarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz.”

40-50-60 TL

Şu anki ekonomi piyasasında kuru dolma alım sıklığının değiştiğini belirten Harman, “Ekonomik şartlara göre tabi şu an düşük. Çoğu kişi de hangisinin lezzetli olduğunu bilmeden Aydın ve Adana’nın kuru dolmalığı daha ucuz diyerek onları tercih ediyor. Kuru dolmalığın en lezzetlisi Antep’ten gelir. Tabi fiyatları biraz pahalı. Fiyatlarımız ise şu şekilde kuru dolmalık biber kilosu 40 TL, patlıcan 50 TL, kabak ve acur 60 TL. Sağlıklı ve lezzetli kuru dolmalık yemek isteyen 5 lira fazla verip Antep kuru dolmalığı almalı” dedi.

Buket Beslen\ İlksayfa-