Kurye Aydoğdu, Esnaf kuryelik bizim için kötü oldu

Başkentte moto kuryelik yapan Gürkan Aydoğdu mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, “Herkes bu işi yapmaya başladı. Yoldan geçen çocuklar bile ‘abi ben büyüyünce kurye olacağım’ diyor. Moto kuryelik güvenlik açısından çok riskli bir meslek” dedi.

Uzun yıllar başkentte moto kuryelik yapan Gürkan Aydoğdu mesleğinin ülkemizdeki durumu hakkında gazetemize konuştu. Mesleğe talebin çok olduğunu belirten Aydoğdu, “Pandemide herkes bu mesleğe başlayınca mesleğin statüsünü düştü. Herkes bu işi yapmaya başladı. Vatandaşlara bir ekmek kapısı oldu ama herkesin bu işe geçmesi bizi kötü etkiledi. Geçen seneye göre masraflarımız en az iki katına çıktı. Moto kuryelik güvenlik açısından çok riskli bir meslek. Herkesin bu mesleğe yoğunlaşması bu riski arttırıyor” dedi.

Herkes kurye olmak istiyor

Özellikle pandemi ile birlikte insanların moto kuryeliğe yöneldiğini ifade eden Aydoğdu, “Herkes bu işi yapmaya başladı. Pandemi sadece kazancımızı biraz arttırdı. Onun haricinde diğer konuları olumsuz etkiledi. Çok fazla talep olduğu için firmalar da artık daha rahat davranıyorlar. Binlerce başvuru var firmalarda. Birileri çıkınca mesleğe girmek için bekleyen çok fazla insan var. Bu yüzden pandemi kısmen yaradı kısmen yaramadı. İşsiz kalanlar için çok güzel oldu. Bir iş kapısı oldu. İnsanlar ekmeğini iyi kötü kazandı ama bizim gibi eskiden beri çalışanlar için kötü oldu” şeklinde konuştu.

Esnaf kuryelik

Başkentte esnaf kuryelik yapan Aydoğdu gazetemize verdiği röportajda esnaf kuryelikle ilgili, “Yoldan geçen çocuklar bile ‘abi ben büyüyünce kurye olacağım’ diyor. Niye diye soruyorum çok para kazanıyorsunuz diyor. Aslında öyle bir şey de yok esnaf kuryelik diye bir şey çıktı. Bizim için kötü oldu bu esnaf kuryelik. Sigortanı kendin yapıyorsun ve vergini kendin ödüyorsun. Motoru kendin alıyorsun, benzini kendi dolduruyorsun ve motorun tüm masrafları sana ait. Esnaf kurye olmanın en kötü yanı bir mekânımızın olmaması. Sürekli dışarıdan yemek zorundayız. Sıcak bir ortam yok. Sıcak bir çayımız ve çorbamız da yok. Lavabo ihtiyacını bile giderebileceğin bir yer yok. Benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerini kullanıyoruz. Eski sistem daha güzeldi. Bir firmanın altında sigortalı bir şekilde çalışmak daha iyiydi. Esnaf kurye olmanın en iyi yanı da esnek çalışma saatleri olması. Bu esnek çalışma saatleri insanları çekiyor. Bunun haricinde bir avantajı yok” ifadelerini kullandı.

Masrafları arttı

Moto kuryelik mesleğinde masrafların artmasından dolayı kazançlarının düştüğünü belirten Aydoğdu, “Kuryeliğin tek avantajı asgari ücrete göre biraz daha fazla kazanç elde edebiliyorsun. Bu kazancı elde edebilmek için günde 12 saat çalışıyorsun. Eşine, çocuklarına ve arkadaşlarına vakit ayıramıyorsun. Bu işin bir de trafik kazası boyutu var. Örneğin arkadaşımız kaza yaptığı için üç hafta çalışamayınca otomatik olarak o ay kazancı çok düştü. Pandemiyle beraber herkes bir anda moto kuryeliğe yöneldiği için motosiklet fiyatlarında da çok yükselme oldu. Motosikletlerin fiyatları üç katına çıktı. Geçen seneye göre masraflarımız en az iki katına çıktı. Günde 200 kilometre yol yaptığımız için sürekli parça değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü motorlarımız arızalanıyor. Bozulmasa bile bir yerleri eskiyor onları değiştiriyoruz. Örneğin ayda bir kez fren balatalarını değiştiriyorsun. Bu yüzden giderlerimiz sürekli artıyor. Yedek parça fiyatları üç katına çıktı. Benzinin fiyatı da arttı bildiğiniz üzere” dedi.

“Bu mesleği önermiyorum”

Mesleğin zorluklarını dile getirip kimseye bu mesleği önermediğini belirten Aydoğdu, “Trafikte bazen sürücüler çok zorluyor bizi. Hem motorcularımız dikkatsiz hem de trafikteki diğer sürücüler dikkatsiz. Daha üç hafta önce arkadaşımız kaza yaptı. Kış mevsiminde bu mesleği yapmak çok zor. Çok kar yağdığında sistemler kapatılıyor. Özellikle Ankara soğuk bir şehir olduğu için buzlanma fazla oluyor. Bir de her yer yokuş olunca kaza riskimiz artıyor. Her ne kadar soğuğa karşı kıyafetlerimiz olsa da üşüyoruz. Moto kuryelik güvenlik açısından çok riskli bir meslek. Hiçbir tanıdığıma ve diğer insanlara bu mesleği önermiyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-