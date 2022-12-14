  • BIST 5.066,50
  • Altın 1081.821
  • Dolar 18.6186
  • Euro 19.8857
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 15 yıl önce biten Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli bir süredir kapalıydı. Peki, Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?
Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?

2009 yılında büyük yapay kayalar ile yapılan tünelin imalat hatası nedeni ile tadilatına başlandığı duyuruldu. Tüm yapay kayaların temizlendiği ve tünel giriş çıkışlarının uzatıldığı açıklandı. İlk etap çalışmaları tamamlanan tünelin bir hafta içerisinde yeniden kullanıma açılacağı açıklandı. Peki, Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?

KUZEY ANKARA PROTOKOL YOLU TADİLATTA MI? 

Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılan açıklamada yapay kayaların ömrü dolmamasına rağmen hatalı imalat nedeni ile can ve mal kaybına sebep olabilecek tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu sebeple ABB yolun tadilat çalışmasını başlattı. ABB'den yapılan açıklamaya göre Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde, ekim ayında acil olarak başlatılan çalışmaların birinci etabı tamamlandı. 

kuzey-ankara-protokol-yolu-tadilatta-mi-kuzey-ankara-protokol-yolu-tuneli’nde-kaza-mi-oldu,-acilacak-mi-2.jpg

2’NCİ ETAP ÇALIŞMALARI YAZ AYLARINDA 

Yapılan açıklamada ilk etap çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken 2’nci etap çalışmalarının ise yaz aylarında okullar tatil edildiğinde başlanacağı bilgisine yer verildi.

PROTOKOL YOLU NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK? 

Ankara’nın önemli bağlantı yollarından biri olan protokol yolu havaalanı yolu olması gerekçesi ile sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı vatandaşlar protokol yolunun bir an önce kullanıma açılmasını istiyor. Tünel zemininde alttan ısıtma işlemleri tamamlandı. Giriş ve çıkışlarının uzatılmasıyla daha dayanıklı ve güvenli hale getirilen Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli, bir hafta içinde trafiğe açılacak.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar kimdir, neden gündemde?14 Aralık 2022 Çarşamba 13:08
  • Ankara Su Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Aralık 2022 Çarşamba 09:55
  • Elektrik Kesintisi 14 Aralık 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Aralık 2022 Çarşamba 09:53
  • Ankara hava durumu 14 Aralık 202214 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
  • Bakan Koca’nın açıklamaları umut oldu14 Aralık 2022 Çarşamba 04:43
  • 'Milli' olması 'Haram' gerçeğini değiştirmiyor14 Aralık 2022 Çarşamba 04:40
  • Ankara gitar festivali ne zaman, nerede yapılacak?13 Aralık 2022 Salı 13:06
  • Bu kış geçen yılla aynı gazı yaksam doğalgaz faturam ne gelir? İşte 2022 2023 kışı tahmini doğalgaz faturaları:13 Aralık 2022 Salı 09:20
  • Başkentte ‘Gıda ve Tarım Çalıştayı’ düzenlendi13 Aralık 2022 Salı 04:38
  • Uzman Jandarmalardan statü talebi: Bu bizim öz hakkımızdır13 Aralık 2022 Salı 04:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti