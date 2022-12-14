Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 15 yıl önce biten Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli bir süredir kapalıydı. Peki, Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?

2009 yılında büyük yapay kayalar ile yapılan tünelin imalat hatası nedeni ile tadilatına başlandığı duyuruldu. Tüm yapay kayaların temizlendiği ve tünel giriş çıkışlarının uzatıldığı açıklandı. İlk etap çalışmaları tamamlanan tünelin bir hafta içerisinde yeniden kullanıma açılacağı açıklandı. Peki, Kuzey Ankara Protokol Yolu tadilatta mı? Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde kaza mı oldu, açılacak mı?

KUZEY ANKARA PROTOKOL YOLU TADİLATTA MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılan açıklamada yapay kayaların ömrü dolmamasına rağmen hatalı imalat nedeni ile can ve mal kaybına sebep olabilecek tehlike oluşturduğu belirtildi. Bu sebeple ABB yolun tadilat çalışmasını başlattı. ABB'den yapılan açıklamaya göre Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde, ekim ayında acil olarak başlatılan çalışmaların birinci etabı tamamlandı.

2’NCİ ETAP ÇALIŞMALARI YAZ AYLARINDA

Yapılan açıklamada ilk etap çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken 2’nci etap çalışmalarının ise yaz aylarında okullar tatil edildiğinde başlanacağı bilgisine yer verildi.

PROTOKOL YOLU NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Ankara’nın önemli bağlantı yollarından biri olan protokol yolu havaalanı yolu olması gerekçesi ile sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı vatandaşlar protokol yolunun bir an önce kullanıma açılmasını istiyor. Tünel zemininde alttan ısıtma işlemleri tamamlandı. Giriş ve çıkışlarının uzatılmasıyla daha dayanıklı ve güvenli hale getirilen Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli, bir hafta içinde trafiğe açılacak.

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