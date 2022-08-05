KVK'dan iki aylık mağduriyet

Türkiye’nin en büyük teknik servis firmalarından olan KVK servise verilen telefonları geri göndermediği iddia ediliyor.

KVK teknik servise telefonunu teslim eden kullanıcılarından şikâyet yağıyor. Kullanıcılar servis sorunu yaşadığını iddia ederek servise verilen ürünlerin zamanında teslim edilmediğini ve kullanıcıların mağdur ettiğini iddia ediyor. Azami bakım ve tamir süresinin 20 iş günü olmasına rağmen, neredeyse 60 gün beklediklerini iddia eden kullanıcılar çözüm bekliyor.

AZAMİ 20 İŞ GÜNÜ

Gazetemize ulaşan ve Ankara’da ikamet eden bir telefon kullanıcısı, “Reeder P13 Blue marka telefonumu ekran arızasından dolayı KVK teknik servise verdim. 1264 TL para karşılığında telefonumu yenileyeceklerini söylediler. Ücretini yatırmama rağmen (13.06.2022) telefonumuz henüz elimize ulaşmadı. KVK servisi Selekt Bilgisayar şirketini aramamızı söylüyor. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini talep ediyorum. Bakım ve onarım süresinin 20 iş gününü geçmemesi gerekiyor” şeklinde konuşarak iddialarda bulundu. Firmanın, kullanıcıları bir an önce teknoloji firmasının ve teknik servis firmasının aralarındaki iletişim sorunlarını çözüp mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

MAĞDUR KULLANICILARDAN ÇAĞRI

Mağdur olduklarını söyleyen kullanıcılar KVK Teknoloji Genel Müdürü Serdar İbrahim Gölbek’e çağrıda bulunarak, “ Bu gibi münferit olayların Türkiye’nin en büyük teknoloji teknik servisi olan KVK gibi firmalara yakışmıyor. Bir an önce biz mağdur müşterilerin mağduriyetlerinin çözüme ulaşması gerekir” dedi.



İlksayfa