  • BIST 2.490,17
  • Altın 902.393
  • Dolar 15.3088
  • Euro 16.1211
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Lise öğrencileri, topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getiriyor

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri internet üzerinden topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getirerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.
Lise öğrencileri, topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getiriyor

Yenimahalle’de yer alan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler sıfır atık projesi kapsamında internet üzerinden topladıkları bilişim parçalarını, tekrar kullanılabilir hale getirerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Kullanılamayan parçaları ise e-atık merkezine göndererek geri dönüşüme katkı sunan öğrenciler, projeyi 6 ülke ile ortak yürütüyor.

whatsapp-image-2022-05-10-at-11.50.21-(1).jpeg

YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GETİRİYORLAR
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğrencileri, Erasmus Gençlik Programı “Uzaktan Eğitim ve Teknolojide Sıfır Atık” projesi kapsamında uetsa.com web sitesi üzerinden topladıkları bilişim teknolojileri araç ve gereçlerini tekrar kullanılabilir hale getirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Kullanılamayacak durumda olan e-atıkları ise e-atık geri dönüşüm tesislerine göndererek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

6 ÜLKE İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR
Proje hakkında bilgi veren okul müdürü İsmail Bölek, projenin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Fransa, Gürcistan, Litvanya, Portekiz, Sırbistan ve İspanya ile birlikte yürütüldüğünü belirterek “Proje kapsamında toplanan bilişim teknolojileri araç ve gereçleri ile bilgisayar oluşturuyoruz ve bu bilgisayarları gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile buluşturuyoruz. Proje ile aynı zamanda teknolojide sıfır atığa da çok büyük destek veriyoruz” dedi.

KULLANILAMAYAN PARÇALAR E-ATIK MERKEZİNE
Proje koordinatörü Ayşe Etbaş Dindar ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin www.uetsa.com web sitesi üzerinden başvuru yapabildiklerini söyleyerek, ”Projede amaç ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyacını karşılamak. Bunun için proje odamızda her bir bilgisayar parçası için bölümler ayırdık. Bunların çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz için bilgisayar öğretmenleri ve öğrencilerimizle birlikte bir çalışma düzenledik ve bir kasada bunları toplamaya başladık. Çalışan parçaları ihtiyaç sahibine vermek, çalışmayacak durumda olanların ise doğada çözümünü engellemek amacıyla e-atık merkezine göndermeyi hedefledik. 6 ülke ile bu projeyi ortak yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

18 AY BOYUNCA SÜRECEK
Projenin 18 ay boyunca aktif bir şekilde süreceğini söyleyen Dindar, şu ana kadar proje kapsamında ihtiyaç sahibi 27 kişinin olduğunu ve 3 kişiye gelen bağışları ulaştırdıklarını aktardı.

whatsapp-image-2022-05-10-at-11.51.01.jpeg

“FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”
Bilişim sınıfı öğrencisi Aziz Faruk ise, elektronik atıkların doğaya çıkmadan engellenmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Biz bu projeyle hayal gücünün sınırı olmadığını gösteriyoruz. Elektronik atıkların doğaya çıkmadan önce engellenmesi bizim için çok önemli. Biz de bu konuda farkındalık yaratmak için böyle bir projeye imza attık” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, vatandaşları korsan tamircilere karşı uyardı10 Mayıs 2022 Salı 05:05
  • Türkiye, “Sessiz Bir İstila” İle Karşı Karşıya mı?10 Mayıs 2022 Salı 04:04
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Ne söz verdiysek daha fazlasını yaptık."10 Mayıs 2022 Salı 03:03
  • Hz. Vahşi’nin imtihanı10 Mayıs 2022 Salı 02:02
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın çalışanlarının anneler gününü kutladı09 Mayıs 2022 Pazartesi 05:03
  • Küresel Isınmanın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?09 Mayıs 2022 Pazartesi 04:02
  • Ankara keçisi üreticilerine verilen destek yüzde 100 arttı09 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
  • Mutlak Fikre Nispet Yolu; Büyük Doğu09 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02
  • ABB'de 2 bin 605 ihale canlı yayınlandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 01:03
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göçmenlerle ilgili anısını paylaştı07 Mayıs 2022 Cumartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti