Lise öğrencileri, topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getiriyor

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri internet üzerinden topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getirerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

Yenimahalle’de yer alan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler sıfır atık projesi kapsamında internet üzerinden topladıkları bilişim parçalarını, tekrar kullanılabilir hale getirerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Kullanılamayan parçaları ise e-atık merkezine göndererek geri dönüşüme katkı sunan öğrenciler, projeyi 6 ülke ile ortak yürütüyor.

YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GETİRİYORLAR

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğrencileri, Erasmus Gençlik Programı “Uzaktan Eğitim ve Teknolojide Sıfır Atık” projesi kapsamında uetsa.com web sitesi üzerinden topladıkları bilişim teknolojileri araç ve gereçlerini tekrar kullanılabilir hale getirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Kullanılamayacak durumda olan e-atıkları ise e-atık geri dönüşüm tesislerine göndererek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

6 ÜLKE İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü İsmail Bölek, projenin Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Fransa, Gürcistan, Litvanya, Portekiz, Sırbistan ve İspanya ile birlikte yürütüldüğünü belirterek “Proje kapsamında toplanan bilişim teknolojileri araç ve gereçleri ile bilgisayar oluşturuyoruz ve bu bilgisayarları gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile buluşturuyoruz. Proje ile aynı zamanda teknolojide sıfır atığa da çok büyük destek veriyoruz” dedi.

KULLANILAMAYAN PARÇALAR E-ATIK MERKEZİNE

Proje koordinatörü Ayşe Etbaş Dindar ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin www.uetsa.com web sitesi üzerinden başvuru yapabildiklerini söyleyerek, ”Projede amaç ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyacını karşılamak. Bunun için proje odamızda her bir bilgisayar parçası için bölümler ayırdık. Bunların çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz için bilgisayar öğretmenleri ve öğrencilerimizle birlikte bir çalışma düzenledik ve bir kasada bunları toplamaya başladık. Çalışan parçaları ihtiyaç sahibine vermek, çalışmayacak durumda olanların ise doğada çözümünü engellemek amacıyla e-atık merkezine göndermeyi hedefledik. 6 ülke ile bu projeyi ortak yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

18 AY BOYUNCA SÜRECEK

Projenin 18 ay boyunca aktif bir şekilde süreceğini söyleyen Dindar, şu ana kadar proje kapsamında ihtiyaç sahibi 27 kişinin olduğunu ve 3 kişiye gelen bağışları ulaştırdıklarını aktardı.

“FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ”

Bilişim sınıfı öğrencisi Aziz Faruk ise, elektronik atıkların doğaya çıkmadan engellenmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Biz bu projeyle hayal gücünün sınırı olmadığını gösteriyoruz. Elektronik atıkların doğaya çıkmadan önce engellenmesi bizim için çok önemli. Biz de bu konuda farkındalık yaratmak için böyle bir projeye imza attık” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA