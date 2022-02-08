Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin: "Birileri bu zamlara dur desin"

Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin, artan maliyetlerden dolayı birçok esnafın kepenk kapattığını belirterek, “Çok zor durumdayız. Esnaf can çekişiyor. Birileri bu zamlara dur desin” diyor.

Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Odası Başkanı Mehmet Aztekin, gıda fiyatlarındaki artışın ve artan maliyetlerin esnafı çok zor durumda bıraktığını söyleyerek, birçok işletmenin kepenk kapattığını belirtti. Aztekin, “Esnaf can çekişiyor. Çok zor durumdayız. Birileri bu zamlara dur desin. Artan maliyetlere çare bulamıyoruz” diyerek tepki gösteriyor.

ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR

Aztekin, artan maliyetlerden dolayı esnafın zor durumda olduğunu, gıda fiyatlarındaki durdurulamaz artışın işleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Unun çuval fiyatı 140 liradan 360 liraya çıktı. Odunun tonu 750 liradan bin 600 liraya kadar yükseldi. Personel giderleri ile elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artış da bizleri zor duruma soktu. Esnaf can çekişiyor. Bu maliyetlere çare arıyor. Birçok meslektaşımız işletmesini satılığı çıkardı. Çok zor durumdayız, birileri buna dur demeli” dedi.

MÜŞTERİ GELMEYECEK DİYE ZAM YAPAMIYORLAR

Artan maliyetleri fiyatlara yansıtamadıklarından yakınan Aztekin, “6 ay önce fiyat tarifesi çıkararak yüzde 25’e yakın zam yaptık. Yeterli olmadığı için şimdi de fiyatlara zam yapılması lazım ama esnaf müşteri gelmeyecek diye zam yapmaya korkuyor. Biz işletmemizde sekiz kişi çalıştırıyorduk, dörde düşürdük. Dört personelin yevmiyesini zor çıkarıyoruz. Gelen müşterilerimizin birçoğu da ödemelerde yemek kartı kullanıyor. Firmalar bu ücretleri de bir ay sonunda ödüyor. Haliyle bizlerde sıkıntıya giriyoruz” diye konuştu.

1,5 PORSİYONU İKİ KİŞİ YİYOR

Üçüncü sınıf bir lokantada 100 gram dönerin 40 lira olduğunu kaydeden Aztekin, müşterilerin artık 1,5 porsiyonu iki kişi yediğini kaydetti. Aztekin, “Önceden vatandaşlar kişi başı 1,5 porsiyon pide-döner söylerdi. Şimdi iki kişi geliyor 1,5 porsiyon sipariş verip beraber yiyor. Vatandaş çareyi böyle buluyor” dedi.

KDV YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için çalışmalar olduğuna işaret eden Aztekin, bu çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesinin gerektiğini kaydetti. “Biz hem KDV indirimi istiyoruz hem de bu zamlara birilerinin dur demesini istiyoruz” diyen Aztekin, “KDV indirimi az da olsa esnafın elini rahatlatacaktır. Esnafı yaşat ki devlet yaşasın.”

DÜKKÂN KAPATAN ESNAF ÇOK

“Her şeyimize yüzde yüzden fazla zam geldi, biz zam yapsak müşteriler gelmiyor. Nasıl olacak bilmiyoruz. A’dan Z’ye tüm kalemlerde fiyat artışları var. Dükkân kapatan meslektaşımız da çok satılığa çıkaran da çok ama alan yok. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ümitle bekliyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERE TEPKİ

Merdiven altı işletmelerin sektörde yarattığı soruna da değinen Aztekin, sözlerine şöyle devam etti, “Merdiven altı işletmeler, sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi. Pandemi bu sorunu derinleştirdi. Merdiven altı işletmelerde bir artış söz konusu. Bu işletmeler insan sağlığıyla oynuyor. Hâlbuki içinde bulunduğumuz pandemi süreci, sağlığa en fazla dikkat etmemiz gereken dönemlerden bir tanesi.”

İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

“Sağlıklı ve temiz beslenmeye ihtiyaç var. İnsanın sağlığını tehdit eden, hijyen kurallarına uymayan her yiyecek, insanın sağlıklı yaşama hakkını elinden alıyor. Bu nedenle insanların yemek yediği lokantalar, hijyen koşullarına dikkat edecek, o lokantalar denetlenecek, o lokantalarda satılan etin, sütün nereden alındığı tespit edilecek. Öte yandan bugün bakkal bile köfte ve çorba satabiliyor. Bu doğru bir şey değil. Haksız rekabete yol açıyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

