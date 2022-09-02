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M. Nezih Allıoğlu: “Türkiye’nin kalkınmasının eğitimden geçtiğini biliyoruz”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ödüllü burs programı ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’ yeni dönem eğitim bursu başvuruları başladı. GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Türkiye’nin kalkınmasının eğitimden geçtiğini biliyoruz" dedi.
M. Nezih Allıoğlu: “Türkiye’nin kalkınmasının eğitimden geçtiğini biliyoruz”

Bir şehit çocuğuna eğitim desteği sağlaması ile 10 yıl önce başlayan “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile bugüne kadar yüzlerce öğrenciye karşılıksız eğitim bursu sağlandı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ödüllü burs programı “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” yeni dönem eğitim bursu başvuruları başladı.

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“Kalkınma eğitimden geçer”

 

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Her ne kadar ticareti geliştirmek üzerine kurulu bir dernek olsak da toplumsal faydası yüksek sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Bu kapsamda eğitim öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Türkiye’nin kalkınmasının eğitimden geçtiğini biliyoruz. “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile dünyayı takip eden, nitelikli öğrenciler yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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“Türkiye geneline yaymak istiyoruz”

 

Her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim bursu için başvuru yaptığını belirten Allıoğlu, “Bu nedenle bu yıl “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile hem burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırdık hem de burs miktarını. Yönetim kurulu olarak her geçen yıl daha çok ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Elbette hepsine ulaşamıyoruz ancak daha fazla öğrenciye burs vermek için çalışıyoruz. Bunun için bir dolu araştırma yapmamız gerekiyor, sırf bunun için çalışan bir komisyonumuz da var. En doğru seçimleri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” projesinin Türkiye geneline yayılan bir eğitim seferberliğine dönüşmesini arzuladıklarını belirten Allıoğlu, “Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak bunu sağlayacak bir altyapımız var” ifadelerini kullandı.

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Program iş dünyasından ödül aldı

 

“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) “Eğitime Destek Ödülü”nü 2017 yılında aldı, 2019 ve 2022 yıllarında yine “Eğitimin Çınarları” ödülüne layık görüldü. “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”, temel olarak GGYD üyelerinin bağışları ile büyüyor. Yanı sıra “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” alınan izinler ile katkı vermek isteyen herkes için açık bir fon haline geldi.

 

Başvurular dijital ortamda yapılacak

 

“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi burs başvuruları bu yıl dijital ortamda yapışacak. Başvuru yapmak isten üniversite öğrencileri bir form doldurarak başvuruda bulunabilecekler.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA -

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