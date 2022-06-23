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Mağduriyet giderildi

Önceki gün gazetemizde yayınlanan “Burası Sahipsiz mi” başlıklı haberimiz sonrası Türk Telekom yetkilileri harekete geçti. İlgililer sorunlu bölgeyi çözerek, çevre halkının mağduriyetini giderdi.
Mağduriyet giderildi

Mamak Kıbrısköy Mahallesi 1942’nci Caddesi’nde yerde duran telefon kabloları tehlike saçıyordu. Her gün binlerce insanın kullandığı caddede insanlar kabloların altından geçmek zorunda kalıyordu. Çevre halkı, bu durumun tehlike barındırdığını ve bir haftadır onarım yapılmamasından yakınmıştı. Türk Telekom bölge halkının seslenmesine cevapsız kalmadı ve kablolar kaldırılarak sorunu giderdi.

ÖNLEM ALINDI

Gazetemize bilgi veren bölge sakinleri burası sahipsiz mi? Hem canımız hem malımız tehlike altında. Üzücü bir olay yaşamadan önlem alınmalı diyerek sorunlarını dile getirmişti. İlgililer yaptığımız haber sonrası sorunun giderildiğini, yerde duran kabloların kaldırıldığını gazetemize bildirdi.

Buket Beslen / İlksayfa

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