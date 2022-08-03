Maliyetler yükseldi araç bakımları aksadı

Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar araç sahiplerini de sıkıntıya düşürdü. Usta Ali Azmaz, “Sürücülerin yüzde 40’ı ekonomik sebeplerden dolayı bakımını aksatır hale geldi” dedi.

Artan yedek parça ve işçilik maliyetleri araç sahiplerini de etkiledi. 20 yıllık otomotiv ustası olan Ali Azmaz, son günlerde artan maliyetlerden dolayı işlerde azalmalar olduğunu belirtti. Azmaz, araç sahiplerinin rutin bakımlarını aksattığını ve 10 bin kilometrede bakıma girmesi gereken araçların 13-14 bin kilometrede bakıma girdiğini vurguladı.

BAKIMSIZLIK PAHALIYA PATLAR

Araç bakımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Usta, “Şehir dışına çıkacaklar tatile ya da memleketlerine gidecekler araçların bakımlarını aksatmasın bakımlarını yaptırsın. Üç beş liradan kaçmak için yolda kalmak ya da daha büyük maliyetlere sebep olmak sürücülere daha pahalıya patlar. Sürücüler 10 bin kilometrede yaptırmaları gereken bakımlarını 13-14 bin kilometrede yaptırmakta. Sürücülerin yüzde 40’ı ekonomik sebeplerden dolayı bakımını aksatır hale geldi” dedi.

EN ÇOK YAĞ MALİYETLERİ ARTTI

Azar, “ En çok motor yağlarında artış yaşandı. 250 liralık yağ 500 600 lira oldu. Şuan aracın hiçbir arızası yoksa en kötü bakım bin lira tutuyor. Bu bin liralık bakımın içinde araçların firen sistemi baskı balata yok eğer onlarda bakıma dâhil edilirse 6-7 bin lira tutuyor. Artık sürücüler zorda kalmadıkça sanayiye gelmiyor. Ya çok düzenli olması lazım ya da zengin olması gerekir. Bir arabanım rutin bakımı yağ bakımı, polen filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi bunlar çok önemli parçalar. Ondan sonra firen balataları ve ön takım işin içine girer. Baskı balata değişmezse yolda kalırsınız” diyerek sürücüleri uyardı.

“İŞÇİLİK MALİYETLERİ DE ARTI”

Azar, “Şuan malzeme maliyetlerinin yanında işçilik maliyetleri de arttı. İşçilerin maaşları sigorta primlerinin artması araç bakımlarında zamlara neden oldu. Bu dükkânın elektrik faturası 55-60 lira civarındaydı şuanda 350 lira. Bizim dükkânda elektrikli bir malzeme yok ona rağmen faturamız arttı. Araç bakımları çok önemli. Küçük hesaplar yüzünden hem canınızı tehlikeye atmayın hem de daha büyük maliyetlere sebep olmayın. Bakımları yapılmayan araçlar daha fazla yakıt tüketir bunun yanında kaza riskini artırır” ifadelerini kullandı.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

“Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt da ısınıyor. Bu nedenle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiyoruz” ifadelerini kullanan Azar, “Isınan asfaltta ani frenlerde lastiğin kayması sonucu kazalar daha fazla oluyor. Yaz lastiğinde ise önemli olan lastiğin yanında oluşan balonlaşmalar ve ayrıca diş derinliklerini de kontrol etmemiz gerekiyor. Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız. Yola çıkmadan önce lastik bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor” diye konuştu.

KAZALARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Azar, Lastik bakımlarının yanında araçların verimli kullanılabilmesi için en azından senede 1 kere detaylı periyodik bakım yapılması gerektiğini dile getirerek, “Yola çıkacak sürücülerin mutlaka yaz bakımlarını yaptırması lazım. Yağ, su bakımı, tekerlekler ve lastik basınçları uzun yol için periyodik ve fren kontrollerinin yapılması oldukça önemli. Sıcakta fren balataları genleşme sıkılaşma yapabilir. Fren sisteminin sağlıklı çalışması için bunun kontrollerinin yapılması lazım. Sürücülerin ihmalleri kazalara yol açabilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

YOL ÖNCESİ TEDBİR ŞART

Araç bakımları yapılmadığında doğacak olan sorunları da gazetemize değerlendiren Azar, “Yağ eksik olursa motor yatak sarabilir, suyu eksik ise hararet yapabilir, balatalar eski ve bakımsız ise fren tutmaz uzum yolda birçok sorunu beraberinde getirir ve yine kazaya neden olabilir. Sürücülerin bu konuda daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor. Özelikle lastikler ve firen balataları çok önemli. Maliyetlerden kaçarken canınızdan olmayın” dedi.

Faruk Gökyurt \ ilk sayfa

