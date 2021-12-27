Mamak Belediye Başkanı Köse, Akşemsettin Uyanık Kütüphane açılışında konuştu

Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi’ni açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphanelerin son teknoloji ile donatıldığını söyledi.

Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi’ni açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphanelerin son teknoloji ile donatıldığını söyleyerek, “Modern şehir kavramına böyle mekanlar kazandırarak şehrin anlamını daha özel hale getiriyoruz. Akıllı şehirler çerçevesinde kütüphanelerimizi yapıyoruz” dedi.

Mamak’ta, Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi hizmete girdi. Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Köse, kütüphanelerin dijital sistemlerle donatıldığına işaret ederek, “Modern şehir kavramına böyle mekanlar kazandırarak şehrin anlamını biraz daha özel hale getiriyoruz. Akıllı şehirler çerçevesinde kütüphanelerimiz yapıyoruz” dedi.

SAYILARI 19’A ÇIKTI

“Genç dostu şehir Mamak” unvanına yakışacak bir şekilde 16 tane uyanık kütüphane ve 3 tane bebek kütüphanesini güzel Mamak’a kazandırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimiz dijital sistemlerle donatılmış durumda. Kütüphaneye gelmeden kütüphanenin doluluk oranına bakılabiliyor, rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla akıllı şehirler çerçevesinde kütüphane uygulamalarımızı yapıyoruz.”

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

“Gençlerimiz derslerine çalışırken çay, simit, poğaça da bizden diyoruz. Bu ikramlarla beraber kütüphanemizin konforunu artırıyoruz. Günümüzde modern şehir kavramına böyle mekanlar kazandırarak şehrin anlamını biraz daha özel hale getiriyoruz. Mamak’ın her tarafını uyanık kütüphanelerle, kitaplarla donatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını yaptığımız Akşemsettin Uyanık Kütüphanemizin çocuklarımıza, gençlerimize tüm Ankara'ya hayırlı olmasını, ülkemize güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyor, Mamak daha güzel oluyor diyor, hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

“YORULMUYORUZ”

Göreve geldikleri günden beri tüm mesai arkadaşlarıyla beraber gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Verdiğimiz sözleri tutmanın gayretiyle çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz demiş ozanımız bizlerde yorulmuyoruz ve her zaman diyoruz ki, ‘Söz Verdik Yaptık’. Güzel Mamak’ımızı daha da güzel hale getirmek için mücadele veriyoruz” dedi.

ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMALI

Öğrencilerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması anlamında bu kütüphanelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise, “Gençler bizim geleceğimiz. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek, geleceğimiz de bir o kadar iyi olacaktır. Bu kütüphanelerin içinde belediyemizin çay, simit, poğaça gibi çok güzel ikramları var. Bu soğuk havalarda gençlerimizin özellikle kütüphanelerimizi etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ben kütüphanemizin hem mahallemize hem ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

DEVAMI GELECEK

Mamak’ta tamı tamına 19 tane kütüphanenin inşa edildiğini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bu soğuk havaların dışında bahar aylarında da yaz aylarında da açılışların bol olduğu, yine diğer kütüphanelerimizin açılışını yapacağımız programlarla gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanımız Murat Köse’ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Emek veren, gayret gösteren, mimarından mühendisine, işçisine alın teri döken ve bu mekanda çalışacak her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Tekrar açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

VİZYON KENT OLACAK

Başkan Murat Köse ile Mamak’ta ilklerin yaşandığını ifade eden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ise, “Mamak vizyon kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın başkanımızın eğitim alanında yaptığı çalışmalar ortada. Bundan önce de sayısız kütüphane açılışı yaptı. Kütüphaneler Mamak’ımız için çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve Belediyemizin çalışmalarıyla Mamak hak ettiği noktaya geldi. Kütüphanelerimiz Mamak halkına hayırlı olsun diyorum ve bu noktada verdiği hizmetlerden dolayı Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA