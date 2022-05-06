Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göçmenlerle ilgili anısını paylaştı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede 45 bin göçmenin yaşadığını, vatandaşların en çok ‘rahat yaşamları’ndan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Köse, Mamak’ta yaşayan göçmenlerin sayısı ve göçmenlerle ilgili kendilerine iletilen şikayetlerle ilgili bilgi verdi. Göçmenlerle ilgili Ankara’da zaman zaman uyum sorunu yaşandığını belirten Köse, ‘Göç ve Uyum’ başlığıyla iki tane çalıştay yaptıklarını söyledi.

MAMAK’TA 45 BİN GÖÇMEN YAŞIYOR

Mamak'ta 45 bin göçmenin yaşadığı bilgisini veren Köse, şunları kaydetti: “Bize düşen misafirleri, toplumun diğer kesimleriyle nasıl uyumlu hale getireceğimizdi. Daha çok yaşam şekilleriyle ilgili şikâyetler alıyoruz. Ekonomik olarak kendi yerlerini açıyorlar ve biraz mevcut yapıyı değiştiriyor. Altındağ bölgesinde daha yoğun bir yerleşim halindelerdi. İkametler yasaklanınca, mevcut yapı daha kontrollü hale geldi. Bize düşen yerel yönetim olarak onların uyumunu sağlamak. Zaman zaman kanaat önderleriyle toplantı yapıp onların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz.”

“MEMLEKETLERİNDE SAVAŞ VAR NARGİLE İÇİYORLAR”

Göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi tartışmalarına ilişkin konuşan Başkan Köse, “Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli ve diğerleriyle birlikte 5 milyon sığınmacı olduğu söyleniyor. Geri gönderilmeleri ulusal bir boyut, bir hükümet politikasıdır. Toplu hareket etmeleri toplumu rahatsız edebiliyor. Bir gün parkta gördüm iki tane genç nargile içiyor. ‘Bunu evinize yapın. Siz burada keyif yapıyorsunuz, memleketinizde savaş var, bu insanların vicdanına dokunabilir’ dedim. Teorik konuşmalar işe yaramıyor. İşin sahadaki boyutunu görmek lazım” ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİ SÖZÜYLE SINANIR

Başkan Köse, siyasete AK Parti ile başladığını, 3 yıldır gece gündüz çalıştığını kaydederek, yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Seçmene verdiği sözleri tuttuğunu aktaran Köse, “Siyasetçi söz vermesiyle sınanır. Mamak'a verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu var bizde” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-