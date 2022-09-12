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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse mahalleli ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 428. Cadde’de mahallenin durumu hakkında konuşmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Köse, altyapı çalışmasının uzun sürmesine dikkat çekerek, “Biz ekiplerimizle beraber 24 saat çalışarak burayı trafiğe açarız” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse mahalleli ile bir araya geldi

Mamak Türközü Mahallesi 428. Cadde’de vatandaşlarla buluşan Başkan Murat Köse cadde ve mahalle hakkında açıklamalarda bulunarak, “Mamak ilçemizin en büyük ana caddelerinden biri olan 428. Cadde’de neler yaşandı bunları konuşmak üzere buradayız. Aylardır burada yapılmaya çalışılan bir altyapı çalışması var. Maalesef henüz tamamlanmış durumda değil. Dün akşam itibariyle buraya geldik ve olaya biraz daha müdahil olalım istedik. Vatandaşlarımızla sohbet ettik ve buradaki oluşan durumu tüm açıklığıyla paylaşmak üzere buraya geldik. Burada asıl önemli olan halkımızın ne düşündüğü. Burada oluşturduğumuz bir mahalle meclisi aslında. Mahalle halkımız burada” şeklinde konuştu.

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“Belediyelerin sorumlulukları karıştırılabiliyor”

Mamak’ta Türközü Mahallesi vatandaşlarına seslenen Köse, “Aylardır burada yapılmaya çalışılan bir altyapı çalışması var. Maalesef henüz tamamlanmış durumda değil. Tamamlanmak bir tarafa karma karışık bir hale gelmiş. Eski tabirle arap saçına dönmüş durumda. Kimin yetkili olduğu kimin sorumlu olduğu belli değil. Biliyoruz ki bu çalışmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Tüm halkımızın bunu açıkça öğrenmesi için aslında bunu ifade ediyorum. Çünkü zaman zaman ilçe belediyelerinin sorumluluklarıyla Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlulukları karıştırılabiliyor. Vatandaşımız bizi arayıp “Mamak Belediyesi olarak, Murat Köse olarak niye bunu yapmıyorsunuz”, “Neden bu kadar uzattınız, ne zaman bitireceksiniz” şeklinde olağan üstü sorularla karşılaşıyoruz. Buna cevap vermek üzere astığımız tabelaları, astığımız afişleri Büyükşehir Belediyesi’nin gelip kaldırdığını gördük” ifadelerini kullandı.

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“Halkımızın yanındayım”

Mamak’ta yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Murat Köse, “Akşam buradaydık. Yanımızdaki Köşem Apartmanı 19 numaranın alt katının yarım metre suyla dolu olduğunu gördük. Bizim araçlarımızla beraber buradaki suyu boşalttık. Bu mahallede doğup büyümüş bir insan olarak halkımızın yanındayım. Burayı böylece bıraksınlar, biz 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı en kısa zamanda trafiğe açarız” dedi.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-

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