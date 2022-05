Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı kapıda karşıladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi’ne işlerini halletmek için gelen vatandaşları kapıda karşıladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi karşılarında gören vatandaşlar, önce şaşırdı sonra mutluluklarını belirtti.

Başkan Murat Köse, “Ben doğma büyüme Mamaklıyım. Benim mahallem, benim semtim, benim ilçem, benim doğduğum, doyduğum yer göz bebeğim, evim Mamak’tır. Çarşıda, pazarda, tam açık kapı gününde belediyede komşularım ve hemşerilerimle birlikteyiz. İsteyen Mamaklı dilediği zaman bize ulaşabiliyor. Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur. Bu aşkla çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız” dedi.