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Mamak Belediyesi çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttı

Mamak Belediyesi, kırsal destek programları kapsamında arpa ve buğday tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak'ımızda kırsal çalışmaları çoğaltmak için üretmek isteyen çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Mamak Belediyesi çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttı

Tarımda öncü çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam eden Mamak Belediyesi kırsal destek programları kapsamında Gökçeyurt Ekoköy’de çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttı. Tarımda öncü çalışmalarla Mamaklı çiftçinin yanında olan Başkan Murat Köse, “Göreve geldiğimizden bu yana kırsal mahallere sahip Güzel Mamak'ımızda kırsal çalışmaları çoğaltmak için üretmek isteyen çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bunu verdiğimiz destek, hibe programları ile de gösteriyoruz” vurgusunu yaparak, belediyenin tarıma ve çiftçiye verdiği önemi dile getirdi.

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 8 TON ARPA 17 TON BUĞDAY DAĞITIMI 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tohum destekleri ile ilgili konuştu. 51 çiftçiye arpa, 108 çiftçiye ise buğday tohumu desteğinde bulunduklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çiftçilerimize 150'şer kilo buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuyoruz. Toplamda 8 ton (7bin 650 kg) arpa ve yaklaşık 17 ton (16 bin 200 kg) buğday tohumu dağıtıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kırsal mahallere sahip Güzel Mamak'ımızda kırsal çalışmaları çoğaltmak için üretmek isteyen çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bunu verdiğimiz destek, hibe programları ile de gösteriyoruz. Mamak tarım, üretim şehri olma yönünde hızla ilerliyor” dedi.

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 "BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH” 

Arpa ve buğday tohumu dağıtımının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tohumları toprakla buluşturmak için mibzerin başına geçti. Çiftçilerle birlikte tohum ekimine katılan Başkan Murat Köse, çiftçilere "Bereketli olsun İnşallah dedi. 

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Tohum Dağıtımı programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl katıldı. Mamak Belediyesi'nin destekleri için teşekkür eden çiftçiler, Başkan Murat Köse'ye büyük ilgi gösterdi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı tohum dağıtım programında yaptığı konuşmada Mamak Belediyesi'nin kırsal destek programlarına dikkat çekti, çiftçinin yüzünü her daim güldüren Mamak Belediyesi'ne ve Başkan Murat Köse'ye teşekkürlerini iletti. 

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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