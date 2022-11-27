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Mamak Belediyesi ‘Mamak’ta Katliam var’ iddialarına karşı açıklama yaptı

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ‘Mamak’ta Katliam var’ iddialarına karşı açıklama yaptı. Belediye yetkililerince kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada olayın kötü niyetli kişiler tarafından siyasi çıkarlar için saptırıldığı ifade edildi.
Mamak Belediyesi ‘Mamak’ta Katliam var’ iddialarına karşı açıklama yaptı

Geçen hafta Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait köpek barınağında işçiler tarafından köpeklere yapılan katliam basında ve sosyal medyada çıkan haberlerle günden olmuştu. Aynı gün Mamak Belediyesi’ne ait köpek barınağında da aynı katliamın yapıldığına dair iddialar ortaya çıktı. Sosyal medya da “Mamak’ta Katliam var” başlığıyla açılan gündeme dair belediye yetkililerince kamuoyuna açıklama yapıldı.  

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Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İddialara karşı yapılan yazılı açıklamada olayın doğru olmadığı. Kötü niyetli insanların siyasi çıkarlar amacıyla Belediyeyi karalama çalışması yapıldığı ve yaşanan olayın yetkilerce kayıt altına alındığı söylendi. Yetkilerce yapılan açıklamayla olaya karşı hukuki işlemlerin başlatıldığı ve söz konusu köpeklerin sağlıklı bir şekilde Mamak Belediyesi’ne ait barınakta sağlıklı bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. 

 "OLAY MANUPİLE EDİLMEK İSTENDİ” 
Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasının bir kısmı şu şekilde; “Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin 24 Kasım 2022 Tarihinde mahallelerde saldırgan köpekler ile ilgili yaptığı çalışma, sosyal medyada yalan ve iftira içeren, spekülatif haberler yapılması ile birlikte, bir takım kötü niyetli sosyal medya hesapları tarafından mecrasından çıkarılarak tamamen manipülatif bir hale sokulmak istenmiştir. Köpeklerin öldürüldüğüne yönelik yalan haberlerle ilgili olayın meydana geldiği gün, İletişim Merkezimiz tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmıştı” ifadeleri kullanıldı.

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“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

Yapılan kamuoyu açıklamasında olay ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki surecin başladığı belirtilerek şöyle devam etti: “Yalan söyleyip iftira atan şahıs hakkında, Belediyemiz ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ile ilgili tüm yasal haklarımız saklı kalmak şartıyla, Hukuk Müdürlüğümüz tarafından söz konusu şahıs ve yalan haberleri yayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın devamında da yine basın aracılığı ile yapılan ve yayılan yalan ve iftiralarla ilgili Hukuk Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmekte olup ilgili tüm kişi ve kurumlarla ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz. Bu yalan ve iftira haberlerini yapanlar ve yayanlarla ilgili olarak en üst seviyede ceza almaları ile ilgili gerekli tüm işlemler Hukuk Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir” denildi.

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 "ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK" 

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamalarda Mamak halkının sağlığını ve güvenliğini korumak adına çalışmaların devam edeceği bildirildi. Açıklamada son olarak şu hususlara değinildi: “Veteriner İşleri Müdürlüğünün görevini yaparken, kanunları hiçe sayarak, görevlilerimizi engelleyenler hakkında yasal işlem başlatacağımızı, ilgili bölgelerde yaşanan köpek ısırması ve benzeri halk sağlığını olumsuz etkileyen konularla ilgili de bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı da kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mamak Belediyemizin vefakâr çalışanlarının yaptığı hizmetlerle ilgili yapılan yalan ve iftira dolu haberlerin aslını öğrenmek için Belediyemizin Resmi açıklamalarına itibar edilmesini önemle dikkatinize sunuyoruz. İnsanlarımızın sokaklarda köpek korkusu olmaksızın güvenle gezebilecekleri ve sokak köpeklerinin de sağlıkla hayatlarına devam edecekleri ortamların sağlanması dileği ile” ifadeleri kullanıldı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

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