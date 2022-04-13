Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu’nda “İyilik Ağacı” adlı bir proje başlatıldı

Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerin iyilik yapmalarını alışkanlık haline getirmek için başlatılan “İyilik Ağacı” projesi kapsamında hayır amaçlı mantı yapıp satma, göz ameliyatı ettirme, ağaç dikimi gibi çok sayıda iyiliğe imza atıldı.

Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu tarafından “İyilik Ağacı” adlı bir proje başlatıldı. Yazar Mustafa Kutlu’nun “İyiler Ölmez” adlı eserinden esinlenilerek öğrencileri iyilik yapmaya teşvik etmek, iyilik yapar toplum oluşturmak, yardımlaşma konusunda duyarlılığı artırmak, iyilik yapmayı alışkanlık haline getirebilmek amacıyla uygulanan projeye öğrenciler büyük destek veriyor.

İYİLİK TOPRAĞA ATILAN TOHUMDUR

“Her iyilik toprağa atılan bir tohumdur” mottosuyla okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Çimen danışmanlığında yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından çok sayıda etkinlik yapıldı. İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler, ilk önce farkındalık çalışması kapsamında iyilikle ilgili ayet, hadis ve güzel sözlerin yazılı olduğu şekerleri okula ziyarete gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel olmak üzere çok sayıda misafire ikram etti. Proje kapsamında öğrenciler, hayır amaçlı mantı yapıp sattı. Okuldaki atık kağıt ve plastikler geri dönüşüm amaçlı toplandı ve buradan elde edilen gelir ile okul kütüphanesi zenginleştirildi.

PARA TOPLAYIP BİR KİŞİYİ AMELİYAT YAPTIRDILAR

“İyilikse Her Şeye Değer” sloganıyla evlerde kullanılmayan kıyafetler okulda toplanarak ihtiyaç sahiplerine verildi. “Gözler Görsün Yüzler Gülsün” sloganıyla ise para toplanıp bir kişinin katarak ameliyatına vesile olundu.

Öğrenciler, görsel sanatlar dersinde arkadaşlarına hediye etmek ve onların mutlu olmasını sağlamak için takı tasarladı.

İYİLİKLER FİLİZLENİP AĞAÇ OLACAK

“İyilik Sadece Maddi Olarak Yapılan Şeyler Değildir, Her Güzel Şey Aslında Bir İyiliktir” sloganı ile de ağaç dikimi, çevre temizliği, hayvan bakımı, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan büyük iyilikler küçük zarflara yazılarak, filizlenip koca ağaçlar olması için zarfın içlerine ağaç tohumu bırakıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA