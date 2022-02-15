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Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Şahinkaya bağış kampanyası başlattı

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek için bağış kampanyası başlattı.
Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Şahinkaya bağış kampanyası başlattı

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek için yeni bir proje başlattı. Mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine kurban heyecanı yaşatmak için bağış kampanyası başlatan Mahalle Muhtarı Muhsin Şahinkaya, amacının sosyal dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi. 20 ihtiyaç sahibi ailenin yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini kaydeden Şahinkaya, “Az çok demeyelim, destekte bulunalım. Bayramda et girmeyen ev kalmasın” dedi.

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İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YÜZLERİ GÜLECEK
Yaptığı sosyal projelerle dikkat çeken Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, başlattıkları yeni bir proje hakkında gazetemize bilgi verdi. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek için kurban bağış kampanyası başlatan Şahinkaya, Kurban Bayramı’na kadar topladıkları meblağ ile ihtiyaç sahibi ailelere kurban heyecanını yaşatacak. 

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HEDEF 20 AİLE
Projeyi başlatmasındaki amacının mahallede birlik ve beraberliği sağlamak, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek ve sosyal dayanışmayı artırmak olduğunu kaydeden Şahinkaya, Kurban Bayramı’na kadar toplanan bağışlarla 20 ihtiyaç sahibi ailenin yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini söyledi.

AZ ÇOK DEMEYELİM
Kurban Bayramı’na yaklaşık 5 ay olduğuna işaret eden Şahinkaya, projeyi erken başlatmalarındaki amacının ise daha çok aileye ulaşmak olduğunu söyledi. Daha ilk haftadan kasada 4 bin liraya yakın para biriktiğine dikkat çeken Şahinkaya, “Az çok demeyelim, ihtiyaç sahibi aileler için destekte bulunalım. Mahallemizde kurban heyecanını yaşamayan ve et girmeyen ev kalmasın. Mahalle sakinleri olarak birbirimize sahip çıkalım ve dayanışmamızı artıralım. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürelim” ifadelerini kullandı.

EKSİK KALAN MEBLAĞI BESİCİ TAMAMLAYACAK
Kesilecek kurbanlar için bölgede besicilik yapan bir vatandaşla anlaştıklarını kaydeden Şahinkaya, toplanan meblağın eksik kalan ücretini besicinin karşılayacağının müjdesini de verdi. Mahalle sakinleri olarak birlik ve dayanışmaya önem verdiklerini kaydeden Şahinkaya, ihtiyaç sahibi ailelerin ise muhtarlığa başvuruda bulunarak bu projeden faydalanabileceğini belirtti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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