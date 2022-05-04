  • BIST 2.430,55
  • Altın 900.254
  • Dolar 14.7224
  • Euro 15.6305
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklar için satranç turnuvası düzenledi

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklar için satranç turnuvası düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, dereceye giren sporcuya tablet hediye edildi.
Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklar için satranç turnuvası düzenledi

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklara satrancı sevdirmek için yeni bir ilke imza atarak, “Gençler arası satranç turnuvası” düzenledi. Çoğunluğu ilkokul öğrencilerinden oluşan turnuvada birinci gelen sporcuya tablet hediye edildi. İlkokul çocuklarının katıldığı turnuva mahallede yer alan Cafe Ortam adlı mekânda gerçekleşti. Turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

img-20220430-wa0007.jpg

AMAÇ; SATRANCI SEVDİRMEK
Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, organizasyon için kapılarını açan ve turnuvaya ev sahipliği yapan işletme sahibi Murat Kılıçcı ve İsmet Tanır'a teşekkür etti. Şahinkaya, amaçlarının çocuklara ve gençlere satrancı sevdirmek olduğunu söyleyerek,  bu tarz organizasyonların önemine değindi. 

ZEKA VE BECERİYİ GELİŞTİRİYOR
Şahinkaya, “Öncelikle anne ve babalara teşekkür ediyorum. Turnuvaya teveccüh gösterip bizleri yalnız bırakmadılar. Satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spor dalı. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlaması. Bu bakımdan çok önemli. Bu yüzden biz de satranca ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

img-20220430-wa0001.jpg

DEVAMI GELECEK
Şahinkaya, satrancın son yıllarda büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatarak, dünyanın en centilmen spor branşlarından birisi olduğunu kaydetti. Bu tarz organizasyonların mahalleli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırdığına dikkat çeken Şahinkaya, gelen talepler doğrultusunda organizasyonların sayılarının artarak devam edeceğini belirtti.

TABLET HEDİYE ETTİLER
Muhtarlık olarak komşularına her türlü hizmet ve desteği vermekte kararlı olduklarını söyleyen Şahinkaya, turnuvaya katılım sağlayan sporculara ve ailelerine teşekkür etti. Turnuvaya katılım sağlayan sporculara satranç takımının hediye edildiği organizasyonda, dereceye giren sporcuya tablet hediye edildi.

Emrah Özcan/İlksayfa

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’nın muzu! 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:04
  • Başkentgaz, Ramazan Bayramı boyunca mesaide30 Nisan 2022 Cumartesi 03:03
  • İyi Bayramlar30 Nisan 2022 Cumartesi 02:30
  • Gelir desteği alamayan 11 ilçeye, ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'den çözüm sözü30 Nisan 2022 Cumartesi 02:02
  • Türk Kızılay ile Şeker İş arasında iş birliği protokolü30 Nisan 2022 Cumartesi 01:01
  • Elektrik Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Nisan 2022 Cuma 10:33
  • Ankara hava durumu 29 Nisan 202229 Nisan 2022 Cuma 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Nisan 2022 - ASKİ29 Nisan 2022 Cuma 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Nisan 2022 Cuma 10:24
  • Ressam Özgür Diler, Mamak’ı renklendiriyor29 Nisan 2022 Cuma 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti