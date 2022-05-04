Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklar için satranç turnuvası düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, dereceye giren sporcuya tablet hediye edildi.

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı çocuklara satrancı sevdirmek için yeni bir ilke imza atarak, “Gençler arası satranç turnuvası” düzenledi. Çoğunluğu ilkokul öğrencilerinden oluşan turnuvada birinci gelen sporcuya tablet hediye edildi. İlkokul çocuklarının katıldığı turnuva mahallede yer alan Cafe Ortam adlı mekânda gerçekleşti. Turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

AMAÇ; SATRANCI SEVDİRMEK

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, organizasyon için kapılarını açan ve turnuvaya ev sahipliği yapan işletme sahibi Murat Kılıçcı ve İsmet Tanır'a teşekkür etti. Şahinkaya, amaçlarının çocuklara ve gençlere satrancı sevdirmek olduğunu söyleyerek, bu tarz organizasyonların önemine değindi.

ZEKA VE BECERİYİ GELİŞTİRİYOR

Şahinkaya, “Öncelikle anne ve babalara teşekkür ediyorum. Turnuvaya teveccüh gösterip bizleri yalnız bırakmadılar. Satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spor dalı. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlaması. Bu bakımdan çok önemli. Bu yüzden biz de satranca ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

DEVAMI GELECEK

Şahinkaya, satrancın son yıllarda büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatarak, dünyanın en centilmen spor branşlarından birisi olduğunu kaydetti. Bu tarz organizasyonların mahalleli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırdığına dikkat çeken Şahinkaya, gelen talepler doğrultusunda organizasyonların sayılarının artarak devam edeceğini belirtti.

TABLET HEDİYE ETTİLER

Muhtarlık olarak komşularına her türlü hizmet ve desteği vermekte kararlı olduklarını söyleyen Şahinkaya, turnuvaya katılım sağlayan sporculara ve ailelerine teşekkür etti. Turnuvaya katılım sağlayan sporculara satranç takımının hediye edildiği organizasyonda, dereceye giren sporcuya tablet hediye edildi.

Emrah Özcan/İlksayfa