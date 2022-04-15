Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı'ndan 200 kişiye iftar yemeği

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı Çatak Caddesi’nde yer alan Alparslan İlköğretim Okulu’nda 200 kişilik iftar yemeği verdi.
Mahalle sakinlerini, cami imamlarını ve cami cemaatini bir araya getiren yemek renkli görüntülere sahne olurken, mahalle muhtarı Muhsin Şahinkaya, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu, dayanışmanın ön plana çıktığını, bu ayda birlik içinde yapılan iftarların önemine dikkat çekti.
200 KİŞİLİK İFTAR VERDİLER
Mamak Ekin Mahallesi muhtarlığı cami imamlarını, cami cemaatlerini ve mahalle sakinlerini iftar yemeğinde buluşturdu. Çatak Caddesi üzerinde bulunan Alparslan İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen yemeğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, dualar edildi yemekler yenildi.
SOFRALARIMIZI PAYLAŞIYORUZ
Konu hakkında gazetemize konuşan Mahalle Muhtarı Muhsin Şahinkaya, “Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır; yüzlerdeki gülümsemeye ortak olmaktır. Ramazan sofralarımızı paylaşıyor, iftar bereketini büyütüyoruz. İftar yemeğine katılan tüm komşularımıza teşekkür eder, Ramazan ayının mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyorum” dedi.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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