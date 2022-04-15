Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı'ndan 200 kişiye iftar yemeği

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı 200 kişilik iftar yemeği verdi. Mahalle sakinlerini, cami imamlarını ve cami cemaatini bir araya getiren iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu.