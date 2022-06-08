Mamak Ekofest’te konuşan Başkan Murat Köse: "Mamak’ı yeşile boyayacağız"

Mamak Ekofest’te konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerin çevre duyarlılığını artırıyoruz. Mamak’ı yeşile boyayacağız. Toprak kokusunu özleyen ilçemize gelecek” dedi.

Mamak Belediyesi Gökçeyurt Ekolojik Vadi'de; doğa gönülleri, akademisyenler, öğrenciler ve çevrecilerin katılımlarıyla, ekofest düzenledi. Çeşitli atölye çalışmalarının ve söyleşilerin yapıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Konu hakkında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ı yeşile boyayacağız. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelecek. Düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızın ve gençlerin çevre duyarlılığını artırıyoruz” dedi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 221 KİŞİ İLE DESTEK VERDİ

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, çeşitli atölye, sergi ve sunumların yer aldığı festivale yoğun çalışmalar neticesinde destek verdiklerini kaydederek, “Kent insanının doğaya dönüşünü, toprakla zaman geçirmesini, canlılarını ve yaşamı daha yakından tanımasını hedefleyen bu projeye bütün imkânlarımızla katkı sağlamak istedik. Fakültemizin biyoloji eğitimi, fen bilgisi eğitimi, resim-iş eğitimi ve sosyal bilgiler eğitim ana bilim dalları ekofest için çok değerli çalışmalar çıkardılar. Birçok alanda atölye çalışmaları hazırladılar. 35 öğretim elemanı, 28 lisansüstü ve 158 lisans öğrencisiyle toplam 221 kişiyle katılım sağladık” dedi.

“DOĞA VE ÇEVREYİ KORUYOR, KOLLUYORUZ”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl festivale katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, “Bizler Mamak’ta belediye başkanımızın öncülüğünde çok güzel işlere imza atıyoruz. Hem eser ve hizmet üretme yolunda hem de insanın gönlüne dokunacak yollarda güzel işler yapıyoruz. Doğayı, çevreyi koruyoruz, kolluyoruz. AK Parti’nin göreve geldiği ilk günden bugüne toprağı milyonlarca ağaçla buluşturduğunu biliyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir. Düsturumuz budur ve bu yönde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Böyle güzel bir mekânda böyle bir anlamlı etkinlikte birlikte olmak mutluluk verici. Ekoloji artık hepimizin daha sık duyduğu kavramlardan birisi. Ekolojik yaşamın sürekliliği geleceğin inşa edilmesi için çok önemli. Ekolojik dengenin korunması kadar sürdürülebilirliği de çok önemli. Doğanın ve tabiatın bozulmaması ve yenilenebilir hale dönüşmesi de bizim için ayrıca önemli.”

“ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

“Düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızın ve gençlerin çevre duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz. Çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak için önemli projelere imza atıyoruz. Yeşil belediyecilik anlayışımızla çevre sorunlarıyla ilgilenmek, çözümler yapmak için gayret gösteriyoruz. Dünyada şehirleşme ve nüfus artışı ekolojik dengeyi etkiliyor. Bu noktada yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Mart ayında Ankara ve Gazi Üniversitesi’nin desteğiyle ekofest çalıştayı gerçekleştirdik ve bu festivali yapmayı planladık. Bu festivalde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“MAMAK’I YEŞİLE BOYAYACAĞIZ”

Mamak’ta görevi devir aldıkları ilk günden bu yana dört yıl geçtiğini ve daha yeşil bir Mamak için çaba gösterdiklerini belirten Köse, Mamak’ı yeşile boyayacaklarını kaydetti. Köse, “Güzel Mamakımızın daha yeşil bir dokuya kavuşması için tüm gayretimizle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Mamak’ı yeşile boyayacağız dedik, orman varlıklarımızı artırarak bunu gerçekleştiriyoruz. Üreğil Millet Bahçemiz Mamak’taki en büyük yeşil alanlardan bir tanesi. Buna yenilerini de ilave etmeye başladık. Mutlu Ege Millet Bahçemizi önümüzdeki aydan itibaren hizmete açacağız. Şehit Hamza Sülün Millet Bahçemizin de ihalesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR VARLIĞINI KORUYORUZ”

“Biz Mamak’ın toprak ve kültür varlığını korumaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Köse, şunları kaydetti; “İçinde bulunduğumuz alanın ismi ekolojik köy. Buranın resmi açılışını henüz yapmadık. Önümüzdeki haftalarda buranın açılışını yapacağız. Burada meyve ve sebze bahçelerini açtık. Hemen yanı başında lavanta bahçemizi açtık. Lavanta tıbbı ve aromatik bitki olduğu için buketini, sabununu, losyonunu üretmeye başladık. Mamak kadın kooperatifimizle birlikte 65 kadın girişimciye arıcılık eğitimi verdik. Önümüzdeki günlerde lavanta balını da üreteceğiz. Mamak’a yeşil bir doku kazandırmak için tarım ve hayvancılığı destekleyici projeleri hayata geçiriyoruz.”

“TOPRAK KOKUSUNU ÖZLEYEN MAMAK’A GELECEK”

“500 bine yakın sebze fidesi dağıtımı yaptık. Ata tohumlarıyla ilgili özel çalışmalar yapıyoruz. Buradaki tesislerimizde de öğrencilerimize tarım eğitimi vereceğiz ve onları toprakla buluşturacağız. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelecek. Şehrin betonun da insanlarımız bıktı. Bu mekânlarımız onlara bir fırsat olacak.”

“DAHA DUYARLI OLMALIYIZ”

“Buranın devamın da bir göletimiz var. Orada bir sebze, kiraz ve çilek bahçesi yapıyoruz. Temmuz ayında hasatımızı alacağız. Buraya da çevredeki üreticilerin ürünlerini satabilmesi için reyonlar oluşturacağız. Haliyle çok amaçlı bir bölge olacak. Güneş enerjisi santrali çalışmamızı da sürdürüyoruz. Kayaş Mahallemize atık dönüştürme tesisi yaptık ve 14 farklı alanda geri dönüşüm sağlıyoruz. Bir damla suyun bile kıymetini bilmeliyiz. Tasarruflu olmalıyız. Ekosistemin devam etmesi açısında herkesi daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

“MAMAK’A DEĞER KATACAK”

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, “Farkındalığın artırılması anlamında bu etkinliklerin önemi büyük. Katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Mamak ilçemiz marka şehir olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu festival çok önemli. Hem ilçemizin hem de bölgemizin değerlerini ön plana çıkarması konusunda büyük önem taşımakta. Mamak festivallerle anılan bir ilçe olacak. Ekolojik köyümüz çok güzel. Mamak’a değer katacak bir proje. Ekolojik denge konusunda hepimize görevler düşüyor. Ortak çaba içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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