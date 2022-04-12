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Mamak, Elmadağ ve Altındağ bulunan 46 taşınmaz satışa çıkarıldı

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz hafta satışa çıkardığı 58 taşınmazın ardından şimdi de Mamak, Elmadağ ve Altındağ bulunan 46 taşınmazı satışa çıkardı.
Mamak, Elmadağ ve Altındağ bulunan 46 taşınmaz satışa çıkarıldı

İmar durumu ticaret ve konut alanı olan taşınmazlar 19 Nisan Salı günü ihaleye çıkacak.

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü 5 adet taşınmazı kiraya ve 46 adet taşınmazı ise satılığa çıkardı. Başkent’te satışa çıkarılan hazine arazilerinin, üçü Mamak’ta, 10’u Altındağ’da, 33’ü ise Elmadağ’da bulunuyor. 19 Nisan Salı günü ihaleye çıkacak olan taşınmazların, imar durumu ise ticaret ve konut alanı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. 

GEÇEN HAFTA 58 ADET SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü geçtiğimiz hafta 58 hazine arazisini satışa çıkarmış, satış işlemi Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. Şimdi ise Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet taşınmazı kiraya ve 46 adet taşınmazı ise satılığa çıkardı.

ALTINDAĞ, MAMAK, ELMADAĞ
Yaklaşık 25 milyon tahmini satış bedeli olan 46 taşınmaz Altındağ, Mamak ve Elmadağ ilçelerinde yer alıyor. Taşınmazların, imar durumu ise ticaret ve konut alanı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. 

TAHMİNİ BEDEL 35 MİLYON LİRA
Taşınmazların tahmini satış bedeli ise 12 bin lira ile 14 milyon lira arasında değişiklik gösterirken, 46 taşınmazın tahmini satış bedeli ise 35 milyon lirayı buluyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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