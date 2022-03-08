Mamak Emine Rasim İlkokulu önündeki yaya üst geçit korkutuyor

Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik, Mamak Emine Rasim İlkokulu önünde yer alan demirleri çürüyen ve beton blokları dökülmeye başlayan yaya üst geçidin yıllardır bu vaziyette olduğunu söyleyerek geçidin acilen bakım ve onarıma alınmasını talep ediyor.

Mamak Hürel Mahallesi Şehit İdris Yılmaz Caddesi Emine Rasim İlkokul önünde yer alan yaya üst geçidi bakım ve onarım bekliyor. Zamanla alt bölümleri paslanan, beton kısımları dökülmeye başlayan ve demir direklerinin bazı kısımları eğilen yaya üst geçidi tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik söz konusu üst geçidin yıllardır bu halde olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırıyor.

YILARDIR BAKIMSIZ VAZİYETTE

Konu hakkında gazetemize konuşan Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, üstgeçidin yıllardır atıl vaziyette olduğunu, sürekli gündeme getirmelerine rağmen bir türlü bakıma alınmadığından dert yandı. Çelik, “2 yıl öncede gazeteniz aracılığıyla bu konuyu gündeme getirmiştim. Üst geçidin bakımsız olduğunu acilen önlem alınmasını gerektiğini belirtmiştim. Buna rağmen halen bir çözüm üretilemedi” dedi.

TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Çelik, demirleri çürüyen ve beton kısımları dökülmeye başlayan üst geçidin tehlikeye davetiye çıkardığını kaydederek, olası bir kaza yaşanmadan önlem alınmasını talep etti. Çelik, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere yayalarımız bu üst geçitten geçmeye korkuyor. Korkmakta da haklılar. Üst geçit yıkıldı yıkılacak. Çürümüş vaziyette. Üst geçide ivedilikle bakım, onarım yapılmalı, eğer mümkünse bu kaldırılıp yenisi yapılmalı” diye konuştu.

TEDİRGİN EDİYOR

Bölge sakinleri ise çocuklarını okula getirip götürürken bu üst geçidi kullandıklarını, her kullanışlarında tedirgin olduklarını kaydederek üst geçidin bakım ve onarıma alınmasını talep ediyor. Bölge sakinleri aynı zamanda atıl vaziyette olan üst geçidin görüntü kirliliğine neden olduğunu, bölgeye yakışmadığını belirterek, bir an önce yenilenmesini istiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA