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Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişim Merkezi açıldı

Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişim Merkezi açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bilim olimpiyatlarının şampiyonlarının bu merkezlerden çıkacağını söyledi.
Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişim Merkezi açıldı

Bilim ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan ve Başkent’te bilimin merkezi olması hedeflenen Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişim Merkezi hizmete girdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, merkezin gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracağını söyleyerek, “Çocuklarımızı bilim olimpiyatlarına burada hazırlayacağız ve bilim olimpiyatlarının şampiyonları da buradan çıkacak” dedi.

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GELİŞİM ODAKLI ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Yenilik ve gelişim odaklı çalışmalara ev sahipliği yapacak olan Mamak Füzyon’un açılışına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından merkezi ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilerle söyleşi yaptı. 2021-2022 yılında Mamak Füzyon Bilim Olimpiyat Takımı seçme sınavında, dereceye giren öğrencilere plaket takdimi de gerçekleştirildi.

BİLİM, TEKNOLOJİ, FELSEFE, İNOVASYON
Programda konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, son zamanlarda yaptıkları açılışlara dikkat çekerek, eser ve hizmet üretme yolunda hızla yola devam ettiklerini kaydetti. “İlçemizin dört bir yanına 7’den 70’e her bir vatandaşımıza hizmet ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Sarıgöl, içerisinde bilim, teknoloji, felsefe, inovasyon, girişimcilik ve dijital sanatların olduğu, derslerinin akademik hocalar tarafından verileceği, geniş ve nezih bir ortamda hizmet sunacak bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti. 

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TAKDİR EDİLMEDİĞİ YERDEN GÖÇ EDER
Sarıgöl, “-Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder- diyen İbn-i Sina gibi açılışını gerçekleştirdiğimiz füzyon merkezinde dijital dünyanın imkânları sunulacak. Başta Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA ÇALIŞACAK
Mamak Füzyon’un bilime meraklı, gönül vermiş gençler için fonksiyonel, çok amaçlı bir eğitim ve uygulama merkezi olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Türkiye’de bir belediye bünyesinde teknoloji ve girişimciliğe dönük birimler kurmaktan bu şekilde çalışmalar yapmaktan onur duyuyoruz. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyeli korumak ve geliştirmek açısından inşa ettiğimiz bu gençlik merkezlerimiz, inşallah yenilikçi bir anlayışla çalışacak” diye konuştu.

ÜRETİM MERKEZİ OLACAK
Köse, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sosyal ve temel birimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon, gençlerimiz için tam bir üretim merkezi olacak. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız. Bu merkezlerde özellikle, geleceğin mesleklerine sahip, milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun, medeniyetimizin değerleriyle kuşanmış, insanlığa faydalı olacak, geleceğin mimarı gençlerimizi, Cumhurbaşkanımızın deyimi ile ‘Teknofest Gençliği’ yetiştirmeyi planlıyoruz.”

OLİMPİYATLARA HAZIRLANACAKLAR
“Bu merkezlerde Ali Kuşçular, Aziz Sancarlar, Fuat Sezginler’i yetiştirmeyi amaçladıklarını da ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bilim olimpiyatlarına burada çocuklarımızı yetiştireceğiz ve bilim olimpiyatlarının şampiyonları da Mamak’tan çıkacak. Çağın ötesinde bakış açısı ile gerçekleşecek çalışmalarımızla Mamak’ta bilim var diyoruz.” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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