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Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürü gazetemize konuştu: "Bütün çiftçiler kayıt olmalı"

Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Dündar, ilçe müdürlüğünün destek ve denetleme işlerine dikkat çekerek, “Tüm çiftçi kardeşlerimiz bize kayıt olmalı” dedi.
Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürü gazetemize konuştu: "Bütün çiftçiler kayıt olmalı"

Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda bütün işlerin kendilerinde olduğunu belirten Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Dündar sadece insanların ne yediği değil hayvanların da ne yediğinin takibini yaptıklarını belirtti. Denetim ve kontrollere dikkat çeken Dündar, “Biz sürekli denetimler yaparız. Biz tarım bakanlığı politikalarını yerelde uygulamak için varız. Mamak’ta çiftçiyim diyebilmeniz için ve desteklerden faydalanabilmek için kayıt olmanız gerekiyor. Sulamanın amacı toprağı sulamak değil bitkiyi sulamaktır” ifadelerini kullandı.

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 KAYIT OLMA ÇAĞRISI 

Desteklerden faydalanabilmek için kayıt olunması gerektiğine dikkat çeken Dündar, “Diyelim ki siz çiftçisiniz. Bize gelip çiftçi olduğunuzu belirterek kayıt oluyorsunuz. Mamak’ta çiftçiyim diyebilmeniz için ve desteklerden faydalanabilmek için kayıt olmanız gerekiyor. Ekiminin veya hasadının büyüklüğü önemli değildir. Tüm çiftçi kardeşlerimiz bize kayıt olabilir. Hayvancılıkla ilgili de aynı şekilde. Bu konuştuğumuz işlerde faaliyet yürüten tüm vatandaşlarımızın bize gelmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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 DENETİMLER YAPILIYOR 

Hem şikayete göre hem de rutin kontrollerle denetimler yaptıklarını belirten Dündar, “Biz 54 kişi gizli kahramanlar gibi 7/24 sahada çalışıyoruz. Sahadaki ekiplerimiz de sürekli geri bildirimde buluyorlar. Köylerdeki vatandaşlarımızın yanına giderek onlarla konuşuyoruz. Köydeki çiftçi vatandaşlarımızı buraya çağırmıyor onların ayaklarına giderek ilişkimizi güçlendiriyoruz. Vatandaş ALO 174’ü aradığı an bize düşer. Bizim burada 12 tane gıda denetçisi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız bir mahalleye giderler rastgele dükkânlara girip denetimlerde bulunurlar ve hepsinde tutanak tutarlar. Yıl sonunda bütün dükkânlara en az üçer kez gitmiş oluruz” diye konuştu. 

 TOPRAK DEĞİL BİTKİ SULANMALI 

Sulamanın amacının toprağı sulamak değil bitkiyi sulamak olduğuna dikkat çeken Dündar, “Artık çiftçilerimiz eskisi gibi değil daha profesyonel çalışıyor. Sulamanın amacı toprağı sulamak değil bitkiyi sulamaktır. Bu yönden damla sulama önemli çünkü damla sulamada sadece bitkiyi sularsınız. Hem tasarruf sağlarsınız hem de israfın önüne geçersiniz. Damlama olmadan önce tarlalar on metre kolları açılan traktörle ilaçlanırdı. Şimdi tarlayı traktörle ezmeye gerek yok. Damlama sistemi ve gelişen teknoloji ile birlikte artık hem daha az ilaçla hem de tarlayı ezmeden ilaçlama yapabiliyorsunuz” dedi. 

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 TARIMDA TOPRAK ANALİZİ ÖNEMLİ 

Gazetemize verdiği röportajda toprak analizini vurgulayan Dündar, “Ticari alanda faaliyet yapıyorsanız toprak analizi yaptırmalısınız hatta tüm çiftçilerimiz toprak analizi yaptırmalı. Çünkü diyelim ki siz mısır üreteceksiniz ve bunun için nasıl bir gübre atılmalısınız veya ne kadar gübre atmalısınız bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ‘komşu şu kadar atmış ben de bu kadar atayım’ deyip metrekareye belli bir miktar gübre atıyorsunuz. Eğer toprak analizi yaptırırsanız örneğin o gübrenin fazla olduğunu öğrenebilirsiniz. İhtiyaçtan fazlası hem mahsulü kötü etkiler hem de israf ve ekstra maliyet olur” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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