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Mamak’ta AK Parti ilçe danışma meclisi gerçekleştirildi

AK Parti Mamak İlçe Danışma Toplantısı’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “2023’te açık ara önde iktidara geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Mamak’ta AK Parti ilçe danışma meclisi gerçekleştirildi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Grup Başkan Vekili Ünal 2023 seçimlerine dikkat çekerek, “2023’te açık ara önde iktidara geleceğiz, milletimiz dün olduğu gibi bugün de AK Parti’ye desteğini sürdürecek” şeklinde konuştu.

mahirunal.jpg EN İYİ İCRAAT 

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal konuşmasında AK Parti’nin iktidarlarının ülkemiz yararına en iyi yaptığı icraatın, her türlü vesayeti tasfiye edip milletle devleti buluşturarak, devletin her türlü imkânlarını milletin hizmetine sunması olduğunu belirtti. Ünal konuşmasının devamında, “1960 ile 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 38 hükümet değişti. Yani Anadolu’dan millet seçmiş göndermiş, Ankara'nın karanlık tünellerinde ne olmuş, ayak oyunlarına, darbelere, muhtıralara milletin seçtiği iktidarlar kurban edilmiş. 42 yılda bir hükümetin ortalama süresi ne kadar, 1,5 yıl ortalama görev süresi, 1,5 yıl olan bir hükümet hizmet üretir mi? Üretemez. Şimdi 20 yıldan beri iktidarda olan AK Parti değil, 20 yıldan beri iktidarda olan milletin kendisidir” ifadelerini kullandı.

muratkose.jpg VATANDAŞLARI KUCAKLAYAN HİZMET ANLAYIŞI 

Danışma Meclisi Toplantısı’nda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden ve gelecekte gerçekleştirecekleri projelerden bahsetti. İlçelerinin her yerinde yatırımlarla tüm vatandaşları kucaklayan bir hizmet anlayışlarının olduğunu belirten Köse, “Mamak’ta tüm vatandaşların gönlüne girmeliyiz, 7'den 70'e her vatandaşımızın daha mutlu yaşayacağı bir Mamak hayali ile hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Ankara'nın en çok hizmet üreten belediyecilik anlayışına sahibiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz ve durmadan, yorulmadan hizmet aşkı ile yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

erhansarigol.jpg “TEŞKİLATLARIMIZ DAVAMIZIN TEMELİDİR” 

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl kuruluşundan bugüne Mamak teşkilatında görev alan tüm arkadaşlarına gayret ve emekleri için teşekkür etti. Sarıgöl konuşmasında, “Teşkilatlarımız davamızın temelidir. Ak Parti’nin bunca yıldır belediyelerde, hükümette ve iktidarda bulunuyor olmasının sırrı teşkilatlarımızda görev alan ana kadememiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve mihenk taşlarımız mahalle başkanlıklarımızda gizlidir” ifadelerini kullandı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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