Mamak'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Mamak Belediyesi ilçe genelinde asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Murat Köse ulaşım yatırımlarına dikkat çekerek, “İlçemizdeki yolları asfaltlıyor, bakım ve onarımlarını tamamlıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Başkentte hava sıcaklıklarının nispeten iyi gitmesi ile birlikte Mamak Belediyesi ilçenin birçok yerinde asfaltlama, onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ulaşım çalışmalarına verdikleri önemi belirterek, “İlçemizdeki yolları asfaltlıyor, bakım ve onarımlarını tamamlıyoruz. Mamak’ın her anlamda gelişmesi için hizmetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE YATIRIM

Belediye hizmetlerinin ilçenin her köşesine eşit yayıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Mamak Belediyesi olarak ulaşım ve altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Köse, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizdeki yolları asfaltlıyor, bakım ve onarımlarını tamamlıyoruz. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, onarılan ve bakımı yapılan yollar Mamak’ın geleceğine yatırımdır. Mamak’ın her anlamda gelişmesi için hizmetlerimiz artarak devam edecek” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Mamak’ta ulaşımı kolaylaştırmak ve araç trafiğini düzenlemek adına başlatılan asfalt seferberliği çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarını sürdüren Mamak Belediyesi altı mahallede asfalt, yol bakım ve onarım hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kazım Orbay, Şirintepe, Küçük Kayaş, Ege, Kutludüğün, Hüseyingazi ve Kıbrısköy mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Enes Boyacı / İLKSAYFA