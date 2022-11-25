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Mamak’ta köpek katliamı mı yapılıyor, hayvanseverlerin iddiası doğru mu? Belediye’den açıklama geldi

Konya’da belediye barınağında birkaç kendini bilmezin hayvanlara karşı sergilediği caniliğin fırsata çevrilerek, Mamak Belediyesi’nin saldırgan köpeklere karşı aldığı tedbirlerin sabote edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Mamak’ta köpek katliamı mı yapılıyor, hayvanseverlerin iddiası doğru mu? Belediye’den açıklama geldi

Konya’da Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağında birkaç kendini bilmez görevlinin köpeklere karşı sergilediği canilik “hayvanseverleri” harekete geçirdi. 

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu insanların yaşamlarını kaybetmesi, yaralanması, kuduz olması karşısında seslerini hiç çıkarmayan sözde hayvanseverler, Konya’daki caniliği fırsat bilip, belediyelerin saldırgan sokak köpeklerine karşı aldığı tedbirleri sabote etmeye çalışıyor. 

Bir süredir Mamak Belediyesi, gelen ihbarlar doğrultusunda saldırgan sokak köpeklerini toplayarak, barınaklara yerleştirme işlemi yürütüyor.  Sözde hayvansever bir grup önce, Mamak Belediyesi’nin bu rutin işlemini “köpekler katlediliyor, aç bırakılıyor” iddialarıyla sabote etmeye çalıştı, ardından da belediye hayvan barınağını basıp, olay çıkardı. 

“GÖREVLİLER BİZİ DARP ETTİ”

Mamak Belediyesi, araba çarpması sonucu ölmüş ve insanlara saldıran sokak köpeklerini toplayıp barınağa götürmek istedi. Tuğba Gürsoy adlı avukatın başını çektiği bir grup sözde hayvansever, buna mani olmak istedi; engelleyemeyince de Belediye barınağının önüne gidip, olay çıkardı. Grup ardından da “belediye görevlileri köpekleri katletti, bizi darp etti” diye basına açıklama yaptı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

BELEDİYE: HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Belediye’den yapılan açıklamada olayın aslı şöyle anlatıldı: “Veteriner Müdürlüğü görevlilerinin köpekleri aynı araca alması esnasında bir şahıs, kaza sonucu ölen köpekle ve diğer köpeklerle ilgili tepki göstermiştir. Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğü’nün görevini yapmasına engel olmak isteyen görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.” 

KÖSE: BAŞARAMAYACAKSINIZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şehirde sahipsiz köpek olamaz” dedi. Köse ayrıca "İyinin, güzelin, doğrunun ve Hakikatin peşinde olanlar daha da örgütlü olarak seslerini duyurmaya ve insiyatif almaya devam edecekler. Her konuyu fırsata çevirmek için karalama, manipülasyon ve
dezenformasyon yapanlara sesleniyorum. Ne yapsanız boş. Başaramayacaksınız" açıklaması yaparak, haklarındaki iddialara tepki gösterdi. 

KONYA’DAKİ CANİLER GÖZALTINDA

Bu arada, Konya'da Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağında hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan M.B. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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CANİLİĞE TEPKİ, TEDBİRE DESTEK

Sağduyu sahibi vatandaşlar, Konya’daki olayın açık bir canilik olduğunu, asla kabul edilemeyeceğini, diğer taraftan özellikle sahipsiz sokak köpeklerinin insanlara saldırabildiğini, daha geçtiğimiz günlerde bir çocuğun köpek ısırması sonucu kuduz hastalığına yakalanıp vefat ettiğini, bu olaylara karşı devletin ilgili kurumlarının tedbir alması gerektiğini, bu tedbirlerin rahatsızlık oluşturmayacağını aksine desteklenmesi gerektiğini belirterek “Hayvanlar da can taşıyor ve savunmasızlar. Görüldükleri yerde hedef alınmaları asla kabul edilemez. Ancak saldırgan da olabildikleri için bunlara karşı tedbir alınması son derece normal ve gereklidir. Hayvanlara karşı caniliğe, şiddete nasıl karşı çıkıyorsak, saldırgan köpeklere karşı tedbir alınmasını da o kadar destekliyoruz” diyor.

www.gazeteilksayfa.com

 

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