Mamak’ta uyuşturucuya karşı brandalı önlem başlatıldı

Mamak’ta muhtarlar uyuşturucuya karşı brandalı önlem başlattı. “Uyuşturucu ile mücadelemizde bizimle birlikte olun, sessiz kalmayın” yazılı pankartlar, sokak ve caddelere asıldı.

Mamak Ekin Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için muhtarlık tarafından uyarıcı brandalar hazırlandı.

“Uyuma, sessiz kalma” gibi uyarıların bulunduğu brandalar sokak ve caddelere asıldı. İç İşleri Bakanlığı’nın uyuşturucu madde kullanımını önlemek için hazırladığı “Uyuma projesi” hakkında da brandalara bilgiler yazıldı.

EL ELE VEREREK ÇÖZECEKLER

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, mahallede uyuşturucu sorununu çözmekte kararlı olduklarını, bu yüzden böyle bir girişimde bulunduklarını kaydetti. Şahinkaya, “Uyuşturucu bizim ortak sorunumuz. Mahalleli ile el ele vererek bu sorunu Allah’ın izniyle çözeceğiz. Mahalle sakinlerimiz Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını bilsin ve takip etsinler istedik. Brandalara ‘Uyuma Projesi’ hakkında bilgiler yazdık. Umarım uyuşturucu sorununu kökünden çözeriz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA