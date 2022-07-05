Mango festivali düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75’inci yılı dolayısıyla “Mango Festivali” düzenledi. Programda muhabirimiz Emrah Özcan’a Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi ve eşi tarafından bir kutu mango hediye edildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75’inci yılı dolayısıyla “Mango Festivali” düzenledi. Festivalde katılımcılara mangodan yapılmış çeşitli yemek ve tatlılar ikram edildi. Festivalde ayrıca aralarında muhabirimiz Emrah Özcan’ın da bulunduğu beş kişiye birer kutu mango hediye edildi. Mangolar Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve eşi tarafından takdim edildi.

MEYVELERİN KRALI OLARAK BİLİNİYOR

Muhammad Syrus Sajjad Qazi festivale katılımlarından dolayı davetlilere ve mangoların Türkiye’ye getirilmesinde destek olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Büyükelçi Sajjad Qazi, “Mango meyvesi bizim en önemli meyvelerimizden birisidir. Pakistan’da meyvelerin kralı olarak bilinir. Mango sadece bir meyve değil, Pakistan'da antik çağlardan beri yetiştirildiği için Pakistan tarihinin ve zengin kültürünün ayrılmaz bir parçası kabul edilir” diye konuştu.

200’DEN FAZLA ÇEŞİDİ VAR

Büyükelçi Qazi, Pakistan'ın dünyanın 6’ncı en büyük mango üreticisi ve 4’üncü en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirterek, Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri dâhil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi olduğunu kaydetti.

İKRAM EDİLDİ

Festivalde, en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ile dondurma, milkshake, lassi gibi çok çeşitli mango lezzetleri, salatalar, turşular ve Pakistan'dan taze gelen mangolardan yapılan tatlılar katılımcılara ikram edildi. Mangonun lezzeti, Pakistan Basmati pirincinden yapılan biryani ve seçkin Pakistan mutfağı gibi lezzetli yemekler ile tamamlandı.

HEDİYE ETTİLER

Programda ayrıca beş şanslı kişiye çekiliş ile Pakistan’dan getirilen mangolar hediye edildi. Muhabirimiz Emrah Özcan’ın da aralarında bulunduğu kişilere mangolar Büyükelçi ve eşi tarafından takdim edildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA