  • BIST 2.371,25
  • Altın 966.574
  • Dolar 16.9977
  • Euro 17.4077
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Mango festivali düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75’inci yılı dolayısıyla “Mango Festivali” düzenledi. Programda muhabirimiz Emrah Özcan’a Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi ve eşi tarafından bir kutu mango hediye edildi.
Mango festivali düzenlendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75’inci yılı dolayısıyla “Mango Festivali” düzenledi. Festivalde katılımcılara mangodan yapılmış çeşitli yemek ve tatlılar ikram edildi. Festivalde ayrıca aralarında muhabirimiz Emrah Özcan’ın da bulunduğu beş kişiye birer kutu mango hediye edildi. Mangolar Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ve eşi tarafından takdim edildi.

MEYVELERİN KRALI OLARAK BİLİNİYOR

Muhammad Syrus Sajjad Qazi festivale katılımlarından dolayı davetlilere ve mangoların Türkiye’ye getirilmesinde destek olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.  Büyükelçi Sajjad Qazi, “Mango meyvesi bizim en önemli meyvelerimizden birisidir. Pakistan’da meyvelerin kralı olarak bilinir. Mango sadece bir meyve değil, Pakistan'da antik çağlardan beri yetiştirildiği için Pakistan tarihinin ve zengin kültürünün ayrılmaz bir parçası kabul edilir” diye konuştu.

200’DEN FAZLA ÇEŞİDİ VAR

 Büyükelçi Qazi,  Pakistan'ın dünyanın 6’ncı en büyük mango üreticisi ve 4’üncü en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirterek, Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri dâhil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi olduğunu kaydetti.

1657010348916.jpeg

İKRAM EDİLDİ

Festivalde, en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ile dondurma, milkshake, lassi gibi çok çeşitli mango lezzetleri, salatalar, turşular ve Pakistan'dan taze gelen mangolardan yapılan tatlılar katılımcılara ikram edildi. Mangonun lezzeti, Pakistan Basmati pirincinden yapılan biryani ve seçkin Pakistan mutfağı gibi lezzetli yemekler ile tamamlandı.

HEDİYE ETTİLER

Programda ayrıca beş şanslı kişiye çekiliş ile Pakistan’dan getirilen mangolar hediye edildi. Muhabirimiz Emrah Özcan’ın da aralarında bulunduğu kişilere mangolar Büyükelçi ve eşi tarafından takdim edildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısa çalışma: Büyük konser04 Temmuz 2022 Pazartesi 00:45
  • Yabancılar giremez02 Temmuz 2022 Cumartesi 05:15
  • Restoran işletmecisi: Karımız çok düştü ama ümitsiz değiliz02 Temmuz 2022 Cumartesi 05:05
  • Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya02 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
  • Ekmeğe zam yolda01 Temmuz 2022 Cuma 05:05
  • Belediyeden satılık leğen ve kül tablası01 Temmuz 2022 Cuma 05:02
  • Yüksek maliyetler arıcıları zorluyor01 Temmuz 2022 Cuma 05:01
  • Geleceğe rastgele01 Temmuz 2022 Cuma 05:00
  • Kız çocuklarının umut ışığı30 Haziran 2022 Perşembe 05:02
  • İcradan satılık benzinlik30 Haziran 2022 Perşembe 05:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti