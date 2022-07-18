Manuel mi otomatik vites mi?

‘Ehliyet alırken manuel mi yoksa otomatik mi tercih edilmeli?’ Sorusuna cevap veren Özler Sürücü Kursu Yönetici Asistanı Cahide Terkan, “Manuel ehliyetin avantajları daha çok. Otomatik vitesli ehliyet zorlanmak istemeyen sürücülerin tercihi” dedi.

Kızılay’da Özler Sürücü Kursu’nda Yönetici Asistanlığı yapan Cahide Terkan, ehliyet alırken manuel mi yoksa otomatik vitesli ehliyet mi ikilemini gazetemize anlattı. Birçok sürücü adayının kafasında soru işareti oluşturduğunu kaydeden Terkan, “Önceden herkes manuel vitesli ehliyet almak zorundaydı. Otomatik vitesli ehliyet sadece zorlanmak istemeyen kişilerin tercihi. Bana göre dezavantajı çok fazla. Popülerlikten ve kolaylıktan dolayı ön plana çıkıyor. Manuel ehliyet ömür boyu avantaj sağlıyor” diye konuştu.

MANUEL Mİ OTOMATİK VİTES Mİ?

Ehliyet alırken sürücülerin en zorlandığı kısmın karar aşaması olduğunu belirten Cahide Terkan, alınması gereken ehliyetin manuel vitesli ehliyet olduğunu ifade etti. Terkan, “Bana göre manuel vites tercih edilmeli. Çünkü manuel vitesli ehliyet alan bir sürücü adayı hem manuel vitesli araçları kullanma hakkına sahip oluyor hem de otomatik vitesli araçları. Manuel vitesli ehliyet daha avantajlı” ifadelerini kullandı.

YENİDEN EĞİTİM ŞART

Otomatik vites ehliyeti alan bir sürücü adayı ehliyetini daha sonradan manuel vitese çevirmek istediğinde yeniden eğitim almak zorunda olduğunu kaydeden Terkan, bu durumun sürücülerde maddi ve manevi zarara yol açacağına dikkat çekti.

POPÜLERLİK TERCİH SEBEBİ

Günümüzde birçok insanın ehliyeti hızlıca alıp, zorlanmak istemediğini belirten Terkan, sürücülerin en çok manuel ehliyet alırken zorlandığını dile getirerek, “Teknoloji geliştiği için yeni nesil çağa ayak uydurmak istiyor. Popülerliği arttıkça ilgi de artıyor. Fakat otomatik araç ehliyeti alan sürücü manuel aracı kullanma hakkına sahip olmuyor” ifadelerini kullandı.

YANILGI VAR

Ehliyet alırken öğrencinin en fazla yanıldığı konunun otomatik ehliyeti ‘kesin’ gözüyle görmeleri olduğunu belirten Terkan, pek çok öğrencinin kafasında ‘otomatik vites kolay onu tercih edersem sınavları çok rahat geçerim’ düşüncesinin bulunduğunu söyledi. Terkan, “Bu yanlış bir düşünce” dedi.

ÖMÜR BOYU AVANTAJ SAĞLIYOR

Ehliyet alırken hangisinin daha fazla avantaj sağladığı sorusunu yanıtlayan Terkan, “Konforlu olması açısından herkes otomatik aracı daha iyi bulabilir. Fakat bir ehliyet kartında sadece bir araç sürebiliyor yazması mı daha iyidir yoksa iki seçeneğinde aktif olması mı? Tamamen kişinin kendi tercihi olsa da manuel ehliyet alan kişi ömür boyu rahat eder, ömür boyu avantaj sahibi, yeniden eğitim almak zorunda değil” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İlksayfa