Sıvı yağda tedarik sorunu iddiaları ve zamlar üzerine marketlerde sıvı yağ izdihamı yaşandı; raflar kısa sürede boşaldı. Stokunda ürün olan marketler yağa kota getirdi. Çoğu markette boşalan rafların yerine 1-2 litre yağın haricinde mal koyulmadı.

Rusya ile Ukrayna savaşının ardından bu iki ülkeden Türkiye’ye yağ gelemeyeceği iddiaları ve yağ fiyatlarına zam geleceği söylentileri üzerine vatandaşlar marketlere akın etti. Marketler sıvı yağlara anında fahiş zam yaptı, 5 litresi 200 TL’ye dayandı. Marketlerde sıvı ayçiçek yağı alabilmek için izdiham oluştu, yağlar kısa sürede tükendi.

RAFLAR DOLDURULMADI

“Yağ kalmayacak ve daha da zamlanacak” söylentileri üzerine sıvı ayçiçek yağı alabilmek için marketlerin yolunu tutan çoğu vatandaş, yağ raflarının boşaldığını gördü. Marketlerde, boşalan yağ raflar doldurmadı. Raflarda birer ve ikişer kiloluk yağların sayılı şekilde kaldığı görüldü. Yağ alabilmek için yaşanan izdiham görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda zincir market sıvı yağ satışına kota koydu. Sıvı yağların olduğu raflara, “Sayın müşterilerimiz Ayçiçek yağı ürünlerinde tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için satış adedi geçici bir süre için 1 adet ile sınırlandırılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazılı notlar asıldı.

VATANDAŞ MARKETLERE TEPKİLİ

Marketlerde boşalan rafların doldurulmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Zincir marketlerin yeterli sayıda stoku kesinlikle vardır, ancak fiyatlar daha da yükseleceği düşüncesiyle yağları çıkarmıyorlar. Bir zincir markette 5 liretlik yağ 107 liraydı fiyatı birden fırladı. Fahiş zama rağmen raflarda yağ da bulamıyoruz. Sadece 1 ya da 2 litrelik yağlardan sınırlı şekilde var. Bir an önce devletimiz fırsatçılara karşı önlem almalı” dedi.

YETERLİ STOK VAR ENDİŞE ETMEYİN

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kirişçi, yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-